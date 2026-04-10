ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സേവന ഫീസ് ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി അടക്കാം
ദുബൈ: ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ഫീസുകൾ പിഴകളും ഇനി ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി അടക്കാം. ഇതു സംബന്ധിച്ച കരാറിൽ ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ലുലു ഇന്റർനാഷനൽ എക്സ്ചേഞ്ചും ഒപ്പുവെച്ചു. യു.എ.ഇയിലുടനീളമുള്ള ലുലു എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ശാഖകൾ വഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ പേയ്മെന്റുകൾ നടത്തുന്നതിനാണ് ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തികൾക്കും കമ്പനികൾക്കും ലുലു എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ശാഖകൾ സന്ദർശിച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റി സേവന ഫീസും പിഴകളും പണമായോ ചെക്ക് വഴിയോ അടക്കാൻ സാധിക്കും.
ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേറ്റ് സപോർട്ട് സെക്ടർ ആക്ടിങ് സി.ഇ.ഒ സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ അൽ ഹാശിമിയും ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് യു.എ.ഇ സി.ഇ.ഒ തമ്പി സുദർശനനുമാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.
