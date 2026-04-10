Madhyamam
    ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി...
    date_range 10 April 2026 8:43 AM IST
    date_range 10 April 2026 9:03 AM IST

    ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സേവന ഫീസ്​ ലുലു എക്സ്​ചേഞ്ച്​ വഴി അടക്കാം

     ലുലു എക്സ്​ചേഞ്ചിൽ ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വിവിധ സേവന ഫീസുകൾ അടക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്​ സംബന്ധിച്ച കരാറിൽ ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപറേറ്റ്​ സപോർട്ട്​ സെക്ടർ ആക്ടിങ്​ സി.ഇ.ഒ സയ്യിദ്​ ഇസ്മായിൽ അൽ ഹാശിമിയും ലുലു എക്സ്​ചേഞ്ച്​

    യു.എ.ഇ സി.ഇ.ഒ തമ്പി സുദർശനനും​ ഒപ്പുവെക്കുന്നു

    ദുബൈ: ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ഫീസുകൾ പിഴകളും ഇനി ലുലു എക്സ്​ചേഞ്ച്​ വഴി അടക്കാം. ഇതു സംബന്ധിച്ച കരാറിൽ ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ലുലു ഇന്‍റർനാഷനൽ എക്സ്​ചേഞ്ചും ഒപ്പുവെച്ചു. യു.എ.ഇയിലുടനീളമുള്ള ലുലു എക്സ്​ചേഞ്ചിന്‍റെ ശാഖകൾ വഴി ഉപഭോക്​താക്കൾക്ക്​ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ പേയ്​മെന്‍റുകൾ നടത്തുന്നതിനാണ്​ ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്​. വ്യക്​തികൾക്കും കമ്പനികൾക്കും ലുലു എക്സ്​ചേഞ്ചിന്‍റെ ശാഖകൾ സന്ദർശിച്ച്​ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സേവന ഫീസും പിഴകളും പണമായോ ചെക്ക്​ വഴിയോ അടക്കാൻ സാധിക്കും.

    ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേറ്റ്​ സപോർട്ട്​ സെക്ടർ ആക്ടിങ്​ സി.ഇ.ഒ സയ്യിദ്​ ഇസ്മായിൽ അൽ ഹാശിമിയും ലുലു എക്സ്​ചേഞ്ച്​ യു.എ.ഇ സി.ഇ.ഒ തമ്പി സുദർശനനുമാണ്​ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്​.

    TAGS:servicepaidlulu exchangedubai municipality
    News Summary - Dubai Municipality service fees can be paid through Lulu Exchange
