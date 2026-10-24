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    സി.​ഐ.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

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    സി.​ഐ.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
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    ദോ​ഹ: സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി​യും (സി.​ഐ.​സി ഖ​ത്ത​ർ) ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡോ​ക്ടേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബ്ബും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ താ​ഴ്ന്ന വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​രു​പ​താ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​നു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നൗ​ഫ​ൽ പാ​ലേ​രി അ​റി​യി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ പ്രൈ​മ​റി ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ​യും, ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ​യും, ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി​യും (സി.​ഐ.​സി ഖ​ത്ത​ർ) ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡോ​ക്ടേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബ്ബും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​വാ​യി​ര​ത്തോ​ളം ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ ക്യാ​മ്പി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡ് അ​യ​ക്കും. കാ​ർ​ഡി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന സ​മ​യ​ത്ത് കാ​ർ​ഡു​മാ​യാ​ണ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ എ​ത്തേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30ന് ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 6.30 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മ​ണി വ​രെ ഉ​മ്മു​ൽ സ​നീം ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ വി​വി​ധ ഷി​ഫ്റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ക്കും. ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ്, ഖ​ത്ത​ർ ഡ​യ​ബെ​റ്റി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​റ​മെ യു​ണൈ​റ്റ​ഡ് ന​ഴ്സ​സ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ ഖ​ത്ത​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫി​സി​യോ​തെ​റാ​പ്പി ഫോ​റം തു​ട​ങ്ങി​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാവും.

    പു​രു​ഷ​മാ​രും സ്ത്രീ​ക​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം സി.​ഐ.​സി വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രും ക്യാ​മ്പി​ൽ സേ​വ​ന സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​യി ഉ​ണ്ടാ​വും.

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    News Summary - CIC Asian Medical Camp
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