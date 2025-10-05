Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅൽ സർഫ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 1:46 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 1:46 PM IST

    അൽ സർഫ നക്ഷത്രമുദിച്ചു; പകൽ സമയത്തെ ചൂട് കുറയും

    text_fields
    bookmark_border
    അൽ സർഫ നക്ഷത്രമുദിച്ചു; പകൽ സമയത്തെ ചൂട് കുറയും
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് അ​ൽ സ​ർ​ഫ ന​ക്ഷ​ത്രം ഉ​ദി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്തെ ചൂ​ടി​ന് ശ​മ​ന​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വി​ഭാ​​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു. സു​ഹൈ​ലി​ലെ അ​വ​സാ​ന ന​ക്ഷ​ത്ര​മാ​യ അ​ൽ സ​ർ​ഫ ന​ക്ഷ​ത്രം ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ ഉ​ദി​ച്ച് 13 ദി​വ​സം വ​രെ നീ​ണ്ടു നി​ൽ​ക്കും. ചൂ​ട് കു​റ​യു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​യാ​ണ് അ​ൽ സ​ർ​ഫ​യു​ടെ ഉ​ദ​യ​ത്തെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് ഹു​മി​ഡി​റ്റി കു​റ​യു​ക​യും പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ങ്ങ​ൾ മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും. പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്തെ ചൂ​ട് കു​റ​യു​ക​യും രാ​ത്രി​യി​ൽ നേ​രി​യ ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ, മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ല​ർ​ച്ചെ​യു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ത​ണു​പ്പാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsDecreaseQatar NewsTemperatures
    News Summary - Al Sarfa stars have risen; daytime temperatures will decrease
    Similar News
    Next Story
    X