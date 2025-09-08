Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right...
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 2:50 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 2:50 PM IST

    ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലെ​ത്തി​യ​ത് 50 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ;ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    2024 ആ​ഗ​സ്റ്റി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 6.4 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി
    ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലെ​ത്തി​യ​ത് 50 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ;ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ്
    cancel

    ദോ​ഹ: ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത് 50 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​ത്തി പു​തി​യൊ​രു റെ​ക്കോ​ഡ് ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. 2024 ആ​ഗ​സ്റ്റി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 6.4 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ 13 ല​ക്ഷം പേ​ർ പോ​യ​ന്റ് ടു ​പോ​യ​ന്റ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ്. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 12 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്കും പു​റ​ത്തേ​ക്കും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്ക് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്തി​യും ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ (എ.​സി.​ഐ) 2025ലെ ​ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യാ​യ വേ​ൾ​ഡ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ട്രാ​ഫി​ക് ഡേ​റ്റാ​സെ​റ്റ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഇ​ടം​നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    ഓ​രോ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നും മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു. തി​ര​ക്കേ​റി​യ​തും അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​രു​ന്ന​തു​മാ​യ ഹ​ബാ​ണ് ഈ ​വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​മെ​ന്നും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച​തെ​ന്നും വ​ർ​ധി​ച്ച യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഇ​ത് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​വും ശേ​ഷി വി​ക​സ​ന​വും ശ​ക്ത​മാ​യ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വു​മാ​ണ് റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ് 15ല​ധി​കം പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച്, മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി ന​ൽ​കി.

    എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ സ​ർ​വി​സാ​യ വി​ർ​ജി​ൻ ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ ദോ​ഹ​യി​ലേ​ക്ക് പു​തി​യ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചും, ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സും എ​യ​ർ അ​റേ​ബ്യ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചും കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​ക്കി.യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​വും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യു​ള്ള ന​ല്ല ഫീ​ഡ്‌​ബാ​ക്കും ​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ വ​ർ​ധ​ന കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​ർ​വേ​യി​ൽ, 98 ശ​ത​മാ​നം യാ​ത്ര​ക്കാ​രും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​തൃ​പ്ത​രാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. കൂ​ടാ​തെ, സ​ർ​വേ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രി​ൽ 92 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മി​ക​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ആ​ഗോ​ള വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ലെ അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​രു​ന്ന ഹ​ബു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsPassengersHamad International airportQatar News
    News Summary - 5 million passengers arrived in August; Hamad International Airport records record number of passengers
    Similar News
    Next Story
    X