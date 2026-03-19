    Posted On
    date_range 19 March 2026 7:52 AM IST
    Updated On
    date_range 19 March 2026 7:52 AM IST

    ഇന്നലെ ഇ​ന്ത്യ​യിലെത്തിയത് 2600 യാത്രക്കാർ

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ യാ​ത്ര സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എം​ബ​സി അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്
    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഇന്നലെ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് ന​ട​ത്തിയ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സിലൂടെ നാട്ടിലെത്തിയത് 2600 ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ. കൊ​ച്ചി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, അ​ഹ​മ്മ​ദാ​ബാ​ദ്, അ​മൃ​ത് സ​ർ, ബം​ഗ​ളൂ​രു, ചെ​ന്നൈ, ഡ​ൽ​ഹി, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, മും​ബൈ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ദോ​ഹ​യി​ൽ​നി​ന്ന് യാ​ത്ര വിമാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്. ഇ​തോ​ടെ വ്യോ​മ​പാ​ത ഭാ​​ഗി​ക​മാ​യി തു​റ​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ 9,0000 ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ദോ​ഹ​യി​ൽ​നി​ന്ന് യാ​ത്ര​തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ്യോ​മ​പാ​ത ഭാ​​ഗി​ക​മാ​യി തു​റ​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ക​യ​റ്റി​വി​ട്ട​ത്.

    ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ് നേ​ര​ത്തെ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​തു​പോ​ലെ, ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​യ്‌​സ് വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ്, ആ​പ്പ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ വ​ഴി വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്കിങ് ന​ട​ത്താം. സാ​ധാ​ര​ണ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് പ​രി​മി​ത​മാ​യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്കു​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ യാ​ത്ര സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എം​ബ​സി അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും മ​റ്റും ഈ ​സൗ​ക​ര്യം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ കൺട്രോൾ റൂം 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തനക്ഷമമായി തുടരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ അപെക്സ് ബോഡികളായ ഐ.സി.സി. ഐ.സി.ബി.എഫ് എന്നിവയുടെ ഹെൽപ് ലൈനുകളും ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അടിയന്തര കേസുകൾ cons.doha@mea.gov.in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ എംബസിയെ അറിയിക്കാം.അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണെ​മ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - 2600 passengers arrived in India yesterday
