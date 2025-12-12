Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    12 Dec 2025 2:43 PM IST
    Updated On
    12 Dec 2025 2:43 PM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ ലം​ഘ​നം; കാ​റു​ക​ളു​ടെ പി​ഴ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി

    2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 18ന് ​മു​മ്പു​ള്ള നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് 100 ശ​ത​മാ​നം പി​ഴ​യി​ള​വ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി ഗ​താ​ഗ​ത -വാ​ർ​ത്ത വി​നി​മ​യ- വി​വ​ര സാ​​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം. 2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 18ന് ​മു​മ്പു​ള്ള നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് 100 ശ​ത​മാ​നം പി​ഴ​യി​ള​വ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന്റെ തോ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ചി​ല പി​ഴ​ക​ൾ ഗ​ഡു​ക്ക​ളാ​യി അ​ട​ക്കാ​നും അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പി​ഴ​യി​ള​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​പ്ര​കാ​രം, ടാ​ക്സി​ക​ളു​ടെ സിം​ഗി​ൾ ഓ​ണേ​ഴ്സി​നും ലൈ​റ്റ് ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ഴ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യി​ൽ 100 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് (എ​സ്.​എം.​ഇ​ക​ൾ) 70 ശ​ത​മാ​നം പി​ഴ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ന​ൽ​കും. ബാ​ക്കി തു​ക ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​യി​ൽ അ​ട​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന ആ​നു​കൂ​ല്യ​വു​മു​ണ്ട്. വ​ലി​യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ​ത്തു​ക​യി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ബാ​ക്കി തു​ക അ​ട​ക്കാ​ൻ ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​യും അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    ഇ​തി​നു പു​റ​മെ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ എ​ല്ലാ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റൊ​രു ഇ​ള​വു​കൂ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ക​മ്പ​നി​ക​ൾ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്ക് ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യോ വാ​ണി​ജ്യ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്ത​രം ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ പി​ഴ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. പി​ഴ ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ ഇ​ള​വ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

