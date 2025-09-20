Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    20 Sept 2025 11:06 AM IST
    Updated On
    20 Sept 2025 11:06 AM IST

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ തൈ​മൂ​ർ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ തൈ​മൂ​ർ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    മ​സ്ക​ത്ത്: പാ​ത ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്ക​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ലാ​ല​യി​ലെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ തൈ​മൂ​ർ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി.സു​ൽ​ത്താ​ൻ തൈ​മൂ​ർ സ്ട്രീ​റ്റും അ​ൽ ഫ​റൂ​ഖ് സ്ട്രീ​റ്റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​ൻ ട്രാ​ഫി​ക് ലൈ​റ്റു​ക​ൾ മു​ത​ൽ സ​ലാ​ല​യി​ലെ അ​ൽ സാ​ദ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ തൈ​മൂ​ർ റോ​ഡ് വ​രെ​യു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം ഇ​ര​ട്ട പാ​ത​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​റ്റ പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കും. റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷാ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് യാ​ത്ര​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

