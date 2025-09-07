Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    7 Sept 2025 2:36 PM IST
    Updated On
    7 Sept 2025 2:36 PM IST

    ടൂ​ർ ഓ​ഫ് സ​ലാ​ല​ക്ക് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം; ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    ടൂ​ർ ഓ​ഫ് സ​ലാ​ല​ക്ക് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം; ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഖ​രീ​ഫി​ൽ പ​ച്ച​പു​ത​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സ​ലാ​ല​യു​ടെ വീ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​ക്കാ​​ഴ്ച​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച് ടൂ​ർ ഓ​ഫ് സ​ലാ​ല ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര സൈ​ക്ലി​ങ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദോ​ഫാ​റി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ലെ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​ക്ക് ഐ​ൻ റ​സാ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും. സൈ​ക്ലി​ങ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഐ​ൻ റ​സാ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ൽ-​മ​മോ​റ റൗ​ണ്ട്എ​ബൗ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ഹം​റാ​ൻ, മി​ർ​ബ​ത്ത് റൗ​ണ്ട്എ​ബൗ​ട്ടു​ക​ൾ വ​ഴി ദാ​മ​ർ പാ​ല​ത്തി​ൽ എ​ത്തും. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന്, ഗ്രാ​വി​റ്റി പോ​യി​ന്റ് ക​ട​ന്ന് ത​വി​യാ​ത്തി​ർ, ദ​ർ​ബാ​ത്ത് വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട പാ​ല​ത്തി​ന് കു​റു​കെ, മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഖോ​ർ റോ​റി​യി​ൽ സ​മാ​പി​ക്കും. മ​ത്സ​ര സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ബ​ദ​ൽ വ​ഴി​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഓ​രോ സം​ഘ​വും ക​ട​ന്നു​പോ​യ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ റോ​ഡു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Tour of Salalah begins today; traffic control
