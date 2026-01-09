Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ജബൽ ശംസിൽ താപനില വീണ്ടും താഴ്ന്നു; -2.2°C

    മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ല​ടക്കം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യും ചെ​റി​യ​തോ​തി​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു
    ജബൽ ശംസിൽ താപനില വീണ്ടും താഴ്ന്നു; -2.2°C
    മ​സ്ക​ത്ത്: 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ജ​ബ​ൽ ശം​സി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ഒ​മാ​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. താ​പ​നി​ല മൈ​ന​സ് 2.2 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ താ​ഴ്ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​റ്റ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല താ​ഴ്ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. സൈ​ഖി​ൽ 3.4 ഡി​ഗ്രി, മ​ഖ്ഷ​നി​ൽ 9.4 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഹൈ​മ​യി​ൽ 10.0 ഡി​ഗ്രി​യും അ​ൽ മ​സ്യൂ​ന​യി​ൽ 10.3 ഡി​ഗ്രി​യും താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    യാ​ൻ​ഖു​ലി​ൽ 11.2 ഡി​ഗ്രി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. അ​ൽ സു​നൈ​ന- 11.4 ഡി​ഗ്രി, ഇ​ബ്രി- 11.8 ഡി​ഗ്രി, തും​റൈ​ത്ത്-12.3 ഡി​ഗ്രി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യും ഫ​ഹൂ​ദ്, ഹം​റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 12.5 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല തെ​ക്ക​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 29.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സലാലയിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു. തഖയിൽ 28.9 ഡിഗ്രി, മഹൗത്തിൽ 28.2 ഡിഗ്രി, ജാലൂനിയിലും അൽ ജസീറിലും 28.0 ഡിഗ്രി വീതവും ശാലിം, സദാ മേഖലകളിൽ 27.9 ഡിഗ്രിയും റിപ്പോർട്ട്ചെയ്തു. അ​ൽ ജ​സീ​റി​ലും 28.0 ഡി​ഗ്രി വീ​ത​വും ശാ​ലിം, സ​ദാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 27.9 ഡി​ഗ്രി​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്ചെ​യ്തു.

    അ​ൽ കാ​മി​ൽ വ​ൽ വാ​ഫി​യി​ൽ 27.0 ഡി​ഗ്രി, ഫ​ഹൂ​ദി​ൽ 26.5 ഡി​ഗ്രി, മി​ർ​ബാ​ത്തി​ൽ 26.4 ഡി​ഗ്രി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ താ​പ​നി​ല. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് താ​പ​നി​ല ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ല​ക്കം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യും ചെ​റി​യ​തോ​തി​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ പ്ര​വ​ച​ന​മ​നു​സ​രി​ച്ച്, ഒ​മാ​നി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും ആ​കാ​ശം പൊ​തു​വെ തെ​ളി​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ൽ തു​ട​രും. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ലി​നും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ക​ട​ലി​നും അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​യ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ൽ ഹ​ജ​ർ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ലും മേ​ഘ​സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ഇ​ട​വി​ട്ട ചെ​റി​യ മ​ഴ​യ്ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ട​വി​ട്ട മ​ഴ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​രെ തു​ട​ർ​ന്നേ​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം. ദാ​ഹി​റ, ബു​റൈ​മി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി​യു​ടെ അ​ന്ത്യ​ത്തി​ലും പു​ല​ർ​ച്ചെ​യി​ലും മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും, മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച കാ​ര​ണം റോ​ഡ​ലെ കാ​ഴ്ച പ​രി​ധി കു​റ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

