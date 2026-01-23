Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 10:03 AM IST

    ഒ​മാ​നി​ൽ താ​പ​നി​ല താ​ഴ്ന്നു; ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ന് സാ​ധ്യ​ത

    ത​ണു​ത്ത വാ​യു പ്ര​വാ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം കാ​റ്റും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും
    ഒ​മാ​നി​ൽ താ​പ​നി​ല താ​ഴ്ന്നു; ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ന് സാ​ധ്യ​ത
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റോ​ടു​കൂ​ടി​യ ത​ണു​ത്ത വാ​യു​സ​ഞ്ചാ​രം രാ​ജ്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കാ​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​എ.​എ) മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​സ്ക​ത്തി​ല​ട​ക്കം വെ​യി​ലൊ​ഴി​ഞ്ഞ് കാ​ർ​മേ​ഘം മൂ​ടി സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ കാ​റ്റോ​ടു​കൂ​ടി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​വ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം, വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം തു​ട​രും. ത​ണു​ത്ത വാ​യു പ്ര​വാ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും.പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് കാ​റ്റി​ന്റെ തീ​വ്ര​ത​യി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും സി.​എ.​എ അ​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10ന് ​വി​വി​ധ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, മ​സ്ക​ത്തി​ലും ഫ​ഹൂ​ദി​ലും മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 26 നോ​ട്ട് വേ​ഗ​ത​യി​ൽ കാ​റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ബ്രി​യി​ൽ 31 നോ​ട്ട്, ഹൈ​മ​യി​ലും ജ​ബ​ൽ ഹ​രീ​മി​ലും 21 നോ​ട്ട്, മ​സീ​റ​യി​ൽ 23 നോ​ട്ട് വേ​ഗ​ത​യി​ലും കാ​റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ മ​ർ​ദ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ത​ണു​ത്ത വാ​യു​പ്ര​വാ​ഹ​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് സി.​എ.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ കാ​ഴ്ച പ​രി​ധി കു​റ​ഞ്ഞു. ചി​ല തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ട​ൽ​ക്ഷോ​ഭം, ഇ​ട​യ്ക്കി​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ണ്ട്. വാ​ഹ​ന യാ​ത്രി​ക​രും ക​ട​ലി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രും പ്ര​ത്യേ​ക ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. നാ​ഷ​ണ​ൽ മ​ൾ​ട്ടി-​ഹ​സാ​ർ​ഡ് എ​ർ​ലി വാ​ർ​ണി​ങ് സെ​ന്റ​ർ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ അ​റി​യി​പ്പു​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പി​ന്തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​ത്ത​നെ ഇ​ടി​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ ചി​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ത​ണു​പ്പ് പൂ​ജ്യം ഡി​ഗ്രി​യി​ൽ താ​ഴ്ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ​രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ജ​ബ​ൽ ഷം​സി​ലാ​ണ്; -2.1 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്. ഈ ​ശീ​ത​കാ​ല​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ത​ണു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്.

    ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും താ​പ​നി​ല ഗ​ണ്യ​മാ​യി താ​ഴ്ന്നു. സൈ​ഖി​ൽ 6.3 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും സു​നൈ​ന​യി​ൽ 9.9 ഡി​ഗ്രി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. യ​ൻ​ഖു​ൽ 10.2 ഡി​ഗ്രി​യി​ലേ​ക്കും ബു​റൈ​മി 10.5 ഡി​ഗ്രി​യി​ലേ​ക്കും മ​ഹ്ദ 10.7 ഡി​ഗ്രി​യി​ലേ​ക്കും താ​പ​നി​ല താ​ഴ്ന്നു. ദാ​ഹി​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ധാ​ങ്കി​ൽ 11.0 ഡി​ഗ്രി​യും ഇ​ബ്രി​യി​ൽ 12.1 ഡി​ഗ്രി​യും ഫ​ഹൂ​ദി​ൽ 12.5 ഡി​ഗ്രി​യും ബ​ഹ്‌​ല​യി​ൽ 12.6 ഡി​ഗ്രി​യും താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പു​ല​ർ​ച്ചെ​യും രാ​ത്രി​യി​ലും ത​ണു​പ്പ് തു​ട​രാ​നി​ട​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പ​ർ​വ​ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ സ​ഈ​ദ് റോ​ഡി​ൽ പൊ​ടി​പ​ട​ല മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: സു​ൽ​ത്താ​ൻ സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ തൈ​മൂ​ർ റോ​ഡി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ പൊ​ടി​പ​ട​ലം വ്യാ​പി​ച്ച​തി​നാ​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ കാ​റ്റി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് റോ​ഡി​ൽ പൊ​ടി​പ​ട​ലം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും കാ​ഴ്ച പ​രി​ധി കു​റ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ശ്ര​ദ്ധ പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ആ​ർ.​ഒ.​പി അ​റി​യി​ച്ചു.

