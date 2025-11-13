Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    13 Nov 2025 9:19 AM IST
    13 Nov 2025 9:19 AM IST

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് സാം​സ്കാ​രി​ക-​ക​ലാ-​സാ​ഹി​ത്യ പു​ര​സ്കാ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    മൊ​റോ​ക്കോ, ഈ​ജി​പ്ത്, ലെ​ബ​ന​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് ബ​ഹു​മ​തി
    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് സാം​സ്കാ​രി​ക, ക​ലാ, സാ​ഹി​ത്യ മി​ക​വി​നെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ, ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​റി​ന്റെ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ലെ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മൊ​റോ​ക്കോ, ഈ​ജി​പ്ത്, ലെ​ബ​ന​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബ​ഹു​മ​തി. വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക​പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    പ്രൈ​വ​റ്റ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മൊ​റോ​ക്കോ​യി​ലെ അ​സീ​ല ഫോ​റം ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി ബൗ​ദ്ധി​ക​വും ക​ലാ​പ​ര​വു​മാ​യ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​ബ​ഹു​മ​തി.

    ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ, ഈ​ജി​പ്ത് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ശി​ൽ​പി ഇ​സ്സാം മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​യ്യി​ദ് ദ​ർ​വീ​ഷ് പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി. സാ​ഹി​ത്യ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ, യു​മ്ന അ​ൽ ഈ​ദ് എ​ന്ന തൂ​ലി​ക​നാ​മ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​തു​ന്ന ലെ​ബ​ന​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ഹി​ക്മ​ത് അ​ൽ മു​ൻ​ജി​ദ് അ​ൽ സ​ബ്ബാ​ഗ് അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി.

    അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് സാം​സ്കാ​രി​ക​വും സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​വു​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ ച​ട​​ങ്ങെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

