ഒമാനിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്ത ബ്രാൻഡ് തുടർച്ചയായി നാലാം തവണയും ഷാഹി ബ്രാൻഡിന് പുരസ്കാര നേട്ടംtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്ത ബ്രാൻഡിനുള്ള പുരസ്കാരം തുടർച്ചയായി നാലാം തവണയും സ്വന്തമാക്കി രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഭക്ഷ്യോൽപന്ന ഉൽപാദന, വിതരണ കമ്പനിയായ ഷാഹി ഫുഡ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസ്. പയർ വർഗങ്ങളുടെയും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയും വിഭാഗത്തിലാണ് പുരസ്കാരം.
സുൽത്താനേറ്റിലെ പബ്ലിഷിങ് ഹൗസുകളിലൊന്നായ അപക്സ് മീഡിയയാണ് അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്ന് പരമാവധി വോട്ട് നേടുന്ന ബ്രാൻഡുകൾക്കാണ് ‘ഒമാന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്ത ബ്രാൻഡ്’ പുരസ്കാരം നൽകുക. മസ്കത്തിൽ നടന്ന അവാർഡ് വിതരണ ചടങ്ങിൽ ഷാഹി ഫുഡ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസ് സ്ഥാപകനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, ഡയക്ടർ സുനീത ബീവി എന്നിവർ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഒമാൻ വാണിജ്യ, വ്യവസായ, നിക്ഷേപ മന്ത്രാലയത്തിലെ വിദേശ വ്യാപാര, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ ഉപദേഷ്ടാവ് പങ്കജ് ഖിംജി , അപെക്സ് മീഡിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ സാലിഹ് സക്വാനി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി.
തുടർച്ചയായി നാലു വർഷവും പുരസ്കാരം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഷാഹി ഫുഡ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസ് എം.ഡി മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു. സുൽത്താനേറ്റിലെ ജനങ്ങളും പ്രവാസി സമൂഹവും ഷാഹിയിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ തെളിവാണിതെന്നും ഈ നേട്ടത്തിലൂടെ, കൂടുതൽ മികച്ച സേവനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി തങ്ങളിൽ അർപ്പിതമായിരിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നാൽപതാം ആഘോഷ വേളയിൽ ഈ പുരസ്കാരം ഇരട്ടി സന്തോഷം നൽകുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
1986ൽ സ്ഥാപിതമായ ഷാഹി ഫുഡ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസ് നാൽപതാം ആഘോഷ നിറവിലാണ്. ഷാഹി നൽകുന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ മാത്രം വിപണിയിലെത്തിച്ചാണ് ഷാഹി ബ്രാൻഡ് നാലു പതിറ്റാണ്ടായി ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസ്യത നേടിയെടുത്തത്.
ഇന്ന് ഒമാനിലെ പ്രമുഖ എഫ്.എം.സി.ജി ബ്രാൻഡാണ് ഷാഹി ഫുഡ്സ് ആൻഡ് സ്പൈസസ്. പയർവർഗങ്ങൾ, മസാലകൾ, പരിപ്പ്, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, അറബിക് കോഫി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി 200ൽ പരം ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങൾ കമ്പനി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register