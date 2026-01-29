Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒ​മാ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും...
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 1:00 PM IST

    ഒ​മാ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശ്വ​സ്​​ത ബ്രാ​ൻ​ഡ് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നാ​ലാം ത​വ​ണ​യും ഷാ​ഹി ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന് പു​ര​സ്കാ​ര നേ​ട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​മാ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശ്വ​സ്​​ത ബ്രാ​ൻ​ഡ് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നാ​ലാം ത​വ​ണ​യും ഷാ​ഹി ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന് പു​ര​സ്കാ​ര നേ​ട്ടം
    cancel
    camera_alt

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നാ​ലാം ത​വ​ണ​യും ഒ​മാ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശ്വ​സ്​​ത ബ്രാ​ൻ​ഡി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം

    ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്‌​പൈ​സ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​പ​ക്സ് മീ​ഡി​യ അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശ്വ​സ്​​ത ബ്രാ​ൻ​ഡി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നാ​ലാം ത​വ​ണ​യും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ​ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന, വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്‌​പൈ​സ​സ്. പ​യ​ർ വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ഗ​ന്ധ വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം.

    സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ പ​ബ്ലി​ഷി​ങ് ഹൗ​സു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ അ​പ​ക്സ് മീ​ഡി​യ​യാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ര​മാ​വ​ധി വോ​ട്ട് നേ​ടു​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ‘ഒ​മാ​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശ്വ​സ്ത ബ്രാ​ൻ​ഡ്’ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ന​ൽ​കു​ക. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്​​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സ്​​പൈ​സ​സ്​ സ്ഥാ​പ​ക​നും മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, ഡ​യ​ക്ട​ർ സു​നീ​ത ബീ​വി എ​ന്നി​വ​ർ പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ഒ​മാ​ൻ വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ വി​ദേ​ശ വ്യാ​പാ​ര, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് പ​ങ്ക​ജ് ഖിം​ജി , അ​പെ​ക്സ് മീ​ഡി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സാ​ലി​ഹ് സ​ക്വാ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നാ​ലു വ​ർ​ഷ​വും പു​ര​സ്കാ​രം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ അ​തി​യാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്​​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സ്​​പൈ​സ​സ്​ എം.​ഡി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​വും ഷാ​ഹി​യി​ൽ അ​ർ​പ്പി​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണി​തെ​ന്നും ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ, കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം കൂ​ടി ത​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ർ​പ്പി​ത​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ൽ​പ​താം ആ​ഘോ​ഷ വേ​ള​യി​ൽ ഈ ​പു​ര​സ്കാ​രം ഇ​ര​ട്ടി സ​ന്തോ​ഷം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    1986ൽ ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്‌​പൈ​സ​സ് നാ​ൽ​പ​താം ആ​ഘോ​ഷ നി​റ​വി​ലാ​ണ്. ഷാ​ഹി ന​ൽ​കു​ന്ന ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചാ​ണ് ഷാ​ഹി ബ്രാ​ൻ​ഡ് നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഇ​ന്ന്​ ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ എ​ഫ്‌.​എം.​സി.​ജി ബ്രാ​ൻ​ഡാ​ണ് ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്‌​പൈ​സ​സ്. പ​യ​ർ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​സാ​ല​ക​ൾ, പ​രി​പ്പ്, ഡ്രൈ ​ഫ്രൂ​ട്ട്‌​സ്, അ​റ​ബി​ക് കോ​ഫി എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 200ൽ ​പ​രം ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ക​മ്പ​നി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfawardOmanshahi
    News Summary - Shahi Brand Wins Award as Oman’s Most Trusted Brand for Fourth Consecutive Year
    Similar News
    Next Story
    X