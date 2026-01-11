Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഇ​റാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ലാം എ​യ​ർ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു

    ഇ​റാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ലാം എ​യ​ർ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​റാ​നി​ലെ നി​ല​വി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​റാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​ല്ലാ സ​ർ​വി​സു​ക​ളും റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​താ​യി സ​ലാം എ​യ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ർ​വി​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ൽ ഖേ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വാ​ർ​ത്ത​കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യം ചി​ല യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​മെ​ന്നും, എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ​യു​ള​ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന​പ്പു​റ​മാ​ണെ​ന്നും സ​ലാം എ​യ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ​രി​ഗ​ണ​ന​യെ​ന്നും, ഇ​റാ​നി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യം ക​മ്പ​നി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ബാ​ധി​ച്ച എ​ല്ലാ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും ബു​ക്കി​ങ്ങുമാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തു​ട​ർ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് അ​റി​യി​ക്കും. സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​സ്റ്റ​മ​ർ കെ​യ​ർ ന​മ്പ​റാ​യ +968 2427 2222ലോ customercare@salamair.com ​എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

    TAGS:suspendedIransalam airflightsTemporarilyOman
