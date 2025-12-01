Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Dec 2025 10:12 AM IST
    date_range 1 Dec 2025 10:12 AM IST

    സ​ലാ​ല ഹെ​ൽ​ത്തി സി​റ്റി; ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സ്ഥി​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി

    സ​ലാ​ല ഹെ​ൽ​ത്തി സി​റ്റി; ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സ്ഥി​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി
    സ​ലാ​ല ഹെ​ൽ​ത്തി സി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി വി​ല​യി​രു​ത്താ​നെ​ത്തി​യ ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗം

    സ​ലാ​ല: ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സ​ലാ​ല വി​ലാ​യ​ത്തി​നെ ഹെ​ൽ​ത്തി സി​റ്റി എ​ന്ന പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്കു​യ​ർ​ത്താ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന (ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച്.​ഒ) നി​യു​ക്ത സം​ഘം വി​ല​യി​രു​ത്തി. ടീം ​സ​ലാ​ല​യെ ആ​രോ​ഗ്യ ന​ഗ​ര​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​നാ​യാ​ണ് ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന സം​ഘം എ​ത്തി​യ​ത്.

    ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി, പ​രി​സ്ഥി​തി ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മം തു​ട​ങ്ങി​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ഹെ​ൽ​ത്തി സി​റ്റി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളോ​ട് യോ​ജി​ക്കു​ന്ന​താ​ണോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    സ​ലാ​ല ഹെ​ൽ​ത്തി സി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സ്ഥി​തി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘം സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് യു​വ​ജ​ന സാം​സ്കാ​രി​ക-​വി​നോ​ദ സ​മു​ച്ച​യം, അ​ൽ ദ​ഹ​റി​സ് ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ, പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ച്ച സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി, യൂ​നി​ഫൈ​ഡ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് സെ​ന്റ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.തു​ട​ർ​ന്ന്, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​നി വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ​ലാ​ല ഘ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യും സം​ഘം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    സ്പോ​ർ​ട്സ് വാ​ക്ക്‌​വേ, സ​ലാ​ല വ​ള​ന്റി​യേ​ഴ്സ് ടീം, ​സ​ലാ​ല ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സം​ഘം വി​ല​യി​രു​ത്തി. സ​ലാ​ല​യെ ഹെ​ൽ​ത്തി സി​റ്റീ​സ് ശൃം​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​കോ​പി​ത​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡ​ബ്ലി​യു.​എ​ച്ച്.​ഒ സം​ഘം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഹെ​ൽ​ത്തി സി​റ്റി എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി സ​ലാ​ല​യി​ൽ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ദൂ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

