Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 1:57 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 1:57 PM IST

    ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡ​ൽ​ഹി​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി

    ജോ​ർ​ഡ​നും ഇ​ത്യോ​പ്യ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് മോ​ദി ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്
    ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡ​ൽ​ഹി​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി
    ഒ​മാ​നി​ൽ ദ്വി​ദി​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യെ ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദ് മ​സ്ക​ത്തി​ലെ റോ​യ​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യാ​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ​ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി. ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തെ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​ന​മാ​യ​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യ മോ​ദി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖു​മാ​യി ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ച​ർ​ച്ച പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​വും അ​​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തെ ജോ​ർ​ഡ​നി​ലും ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ലും ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​െ​ത്ത സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു മോ​ദി ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത മോ​ദി പി​ന്നീ​ട് ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദ് മ​സ്ക​ത്തി​ലെ അ​ൽ ബു​സ്താ​ൻ പാ​ല​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്നി​ലും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഒ​മാ​നി​ലെ രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ, വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, മു​തി​ർ​ന്ന സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി​ക​ൾ, ന​യ​ത​ന്ത്ര ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ധാ​വി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വി​രു​ന്നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ മോ​ദി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യും സം​വ​ദി​ച്ചു. ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ യാ​ത്ര അ​യ​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദ്, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​യ്യി​ദ് സൗ​ദ് ബി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യ-​നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രി ഖൈ​സ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ യൂ​സ​ഫ്, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഈ​സ ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ഷൈ​ബാ​നി, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ, സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സാ​യു​ധ​സേ​ന​യി​ലെ (എ​സ്.​എ.​എ​ഫ്) മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ എ​ത്തി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യോ​ടൊ​പ്പം വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​എ​സ്. ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ, വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ, ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് അ​ജി​ത് ഡോ​വ​ൽ, ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഗോ​ഡ​വ​ർ​തി വെ​ങ്ക​ട ശ്രീ​നി​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Prime Minister returns to Delhi after completing tri-nation visit
