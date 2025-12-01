Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 10:19 AM IST

    ക​ന്നി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വോ​ട്ടു​കാ​വ​ൽ

    ‘‘വോ​ട്ട​ർ ആ​യ​തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് സ്പെ​ഷ​ൽ പൊ​ലീ​സ് ആ​കാ​ൻ പോ​യ​ത്. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് പോ​സ്റ്റ​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും സ്പെ​ഷ​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ പ​റ്റു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട് ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ആ​കെ ര​ണ്ടു ത​വ​ണ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​നാ​യ​ത്. പ്ര​വാ​സി​യാ​യി മാ​റി​യ​തി​നാ​ൽ പി​ന്നീ​ടു​ള്ള വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​നാ​യി​ല്ല...’’
    ക​ന്നി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വോ​ട്ടു​കാ​വ​ൽ
    സ​ഈ​ദ് മൊ​യ്തു

    ദാ​ർ​സൈ​ത്ത്

    കോ​ള​ജി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു 2005ലെ ​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. ഓ​രോ ബൂ​ത്തി​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യു​ള്ള പൊ​ലീ​സി​നെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മു​ഖേ​ന സ്പെ​ഷ​ൽ പൊ​ലീ​സി​നെ നി​യ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ്​​പെ​ഷ​ൽ പൊ​ലീ​സാ​കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​രെ തേ​ടി പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ കോ​ള​ജി​ൽ വ​ന്നു.

    പ​യ്യോ​ളി കോ​ള​ജി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​ൻ പ​ഠി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് കു​റ്റ്യാ​ടി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പോ​യി ഞാ​നും പേ​ര് കൊ​ടു​ത്തു. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഡ്യൂ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു സ്​​പെ​ഷ​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന്റേ​ത്. കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്ന​ല്ല, 18 വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ആ​ർ​ക്കും സ്​​പെ​ഷ​ൽ പൊ​ലീ​സ് ആ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത​ത് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് കീ​ഴി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ​യേ ഈ ​ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. 600 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വേ​ത​നം.

    സ്പെ​ഷ​ൽ പൊ​ലീ​സാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​തോ​​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ വ​ലി​യ ആ​വേ​ശ​മാ​യി​രു​ന്നു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ത​ലേ ദി​വ​സം ഉ​ച്ച​യോ​ടെ കു​റ്റ്യാ​ടി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി. പൊ​ലീ​സ് സം​വി​ധാ​ന​വും പോ​ളി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും പോ​ളി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ബ​സി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഓ​രോ പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തി​ലേ​ക്കും എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    കു​റ്റ്യാ​ടി​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള മ​ല​യോ​ര പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ കാ​വി​ലും​പാ​റ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പൂ​തം​പാ​റ ച​ർ​ച്ചി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള സ്കൂ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​നി​ക്ക് ഡ്യൂ​ട്ടി. വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ കു​റ്റ്യാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്നും പൊ​ലീ​സ് ജീ​പ്പി​ലാ​ണ് എ​ന്നെ അ​വി​ടെ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഒ​രു പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നും ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക്ലാ​സ് മു​റി​യി​ലെ ബെ​ഞ്ചു​ക​ൾ അ​ടു​പ്പി​ച്ചു​വെ​ച്ച് ബൂ​ത്ത് സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കാ​നും മ​റ്റും പോ​ളി​ങ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. ആ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഇ​ട​ക്ക് വ​ന്ന് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടോ എ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു പോ​യി. സ്കൂ​ളി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് രാ​ത്രി താ​മ​സി​ച്ച​ത്.

    പി​റ്റേ ദി​വ​സ​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ദി​നം. കൈ​യി​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ പൊ​ലീ​സ് എ​ന്നെ​ഴു​തി​യ നീ​ല റി​ബ​ൺ കെ​ട്ടി ജോ​ലി തു​ട​ങ്ങി. കൂ​ടെ​യു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം, വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ ക്യൂ ​നി​ൽ​ക്കാ​നും ഓ​രോ ആ​ളെ വീ​തം വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ അ​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി​വി​ട​ലും ഒ​ക്കെ ആ​യി​രു​ന്നു ജോ​ലി. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ബൂ​ത്തി​ന് പ​രി​സ​ര​ത്തു​ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വ​രു​ന്ന വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ക​ണ്ട് കു​ശ​ലാ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി അ​വ​സാ​ന വ​ട്ടം കൂ​ടി അ​വ​ർ വോ​ട്ട് ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വ​ക ചാ​യ​യും ക​ടി​യും ഉ​ച്ച ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ഒ​ക്കെ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു. പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രെ​യും അ​വ​ശ​രെ​യും ക്യൂ ​നി​ൽ​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ ബൂ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. അ​വ​രെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഉ​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​ക്ക് വ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ജീ​പ്പി​നും മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു സ്കൂ​ൾ മു​റ്റ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം. വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ പോ​ളി​ങ് സ​മാ​ധാ​ന പൂ​ർ​വം അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. അ​തി​നു​ശേ​ഷം പോ​ളി​ങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ വ​ന്ന ബ​സി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ കൂ​ടെ കു​റ്റ്യാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​ന്നു.

