Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightപ്ര​വാ​സ​കൈ​ര​ളി...
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 11:23 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 11:23 AM IST

    പ്ര​വാ​സ​കൈ​ര​ളി സാ​ഹി​ത്യ​പു​ര​സ്കാ​രം പി.​എ​ഫ്. മാ​ത്യൂ​സി​ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് മ​ല​യാ​ള​വി​ഭാ​ഗം കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കും
    പ്ര​വാ​സ​കൈ​ര​ളി സാ​ഹി​ത്യ​പു​ര​സ്കാ​രം പി.​എ​ഫ്. മാ​ത്യൂ​സി​ന്
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് മ​ല​യാ​ള​വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ പി.​എ​ഫ്. മാ​ത്യൂ​സ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ കൈ​ര​ളി സാ​ഹി​ത്യ​പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത നോ​വ​ലി​സ്റ്റും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തു​മാ​യ പി.​എ​ഫ്. മാ​ത്യൂ​സ് അ​ർ​ഹ​നാ​യി.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ‘അ​ടി​യാ​ള​പ്രേ​തം’ എ​ന്ന നോ​വ​ലി​നാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്. ഈ ​കൃ​തി​ക്ക് 2020ൽ ​കേ​ര​ള സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി പു​ര​സ്കാ​രം കി​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​സ്രാ​ങ്ക്, ഇൗ​മ​യൗ, അ​തി​ര​ൻ, ത​ന്ത്രം, പു​ത്ര​ൻ എ​ന്നീ സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ തി​ര​ക്ക​ഥ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും പി.​എ​ഫ്. മാ​ത്യൂ​സ് സാ​ഹി​ത്യ​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ​രി​ചി​ത​നാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ സീ​രി​യ​ലു​ക​ൾ, നോ​വ​ലു​ക​ൾ, ക​ഥ​ക​ൾ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ത​ന്റേ​താ​യ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ​കൂ​ടി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​ല​യാ​ള​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ റു​വി​യി​ലു​ള്ള ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പി.​എ​ഫ്. മാ​ത്യൂ​സ്, മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. 1986 മു​ത​ൽ കേ​ര​ള ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ സ​മ​യം​മു​ത​ൽ പ്ര​വാ​സ കൈ​ര​ളി സാ​ഹി​ത്യ പു​ര​സ്കാ​രം കൊ​ടു​ത്തു​വ​രു​ന്ന​താ​യി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.1986​ലെ പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വ് ക​ട​മ്മ​നി​ട്ട രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​നാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ഒ.​എ​ൻ.​വി. കു​റു​പ്പ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക സാ​ഹി​ത്യ​മാ​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യ ഈ ​പു​ര​സ്കാ​രം ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജേ​താ​വാ​യ പി.​എ​ഫ്. മാ​ത്യൂ​സി​ന് ന​ല്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ ചാ​രി​താ​ർ​ഥ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് മ​ല​യാ​ള​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ദാ​ർ​സൈ​റ്റ​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബി​ന്റെ മ​ൾ​ട്ടി പ​ർ​പ്പ​സ് ഹാ​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​മെ​ന്നും ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന കേ​ര​ളോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സ കൈ​ര​ളി സാ​ഹി​ത്യ​പു​ര​സ്കാ​രം പി.​എ​ഫ്. മാ​ത്യൂ​സി​ന് കൈ​മാ​റും. തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​മാ​യ ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് മ​ല​യാ​ളം വി​ങ് ഓ​ഫീ​സി​ൽ ‘സി​നി​മ​യും സാ​ഹി​ത്യ​വും: തി​ര​ക്ക​ഥാ ര​ച​ന​യി​ലെ കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സാ​ഹി​ത്യ ച​ർ​ച്ച​യും മ​ല​യാ​ള​വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കോ ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ ര​മ്യാ ഡെ​ൻ​സി​ൽ, സാ​ഹി​ത്യ​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ ഡാ​നി​യേ​ൽ എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റു മ​ല​യാ​ളം വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​നീ​ഷ് പി​ള്ള, ടീ​ന ബാ​ബു, സ​ജീ​മോ​ൻ, സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, വി​നോ​ജ് വി​ൽ​സ​ൺ, കൃ​ഷ്ണേ​ന്ദു എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsawardSaudi Arabia
    News Summary - P.F. Mathews wins Pravasakairali Literary Award
    Similar News
    Next Story
    X