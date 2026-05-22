    date_range 22 May 2026 11:29 AM IST
    date_range 22 May 2026 11:29 AM IST

    അൽ ഖൂദ് ബ്രിഡ്ജ് ഇന്റർചേഞ്ചിൽ ഭാഗിക ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

    അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വെള്ളിയാഴ്ച അർധരാത്രി 12 ന് ആരംഭിച്ച്, ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്നു വരെ തുടരും
    മസ്കത്ത്: അടിയന്തര റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി അൽ ഖൂദ് പാലം ഇന്റർചേഞ്ചിൽ നിന്നും അൽ ഫുറൂസിയ സ്ട്രീറ്റിലേക്കുള്ള എക്സിറ്റ് ഭാഗികമായി അടച്ചിടുമെന്ന് മസ്കത്ത് നഗരസഭ അറിയിച്ചു.

    റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തുന്ന അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വെള്ളിയാഴ്ച അർധരാത്രി 12 ന് ആരംഭിച്ച്, ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്നു വരെ തുടരും. മസ്കത്ത് ഗവർണറേറ്റിലുടനീളം നടത്തിവരുന്ന റോഡ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, തകരാറിലായ റോഡ് ഭാഗം അടിയന്തിരമായി നന്നാക്കാനാണ് ഈ താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണമെന്ന് മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. ഡ്രൈവർമാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ട്രാഫിക് നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരണമെന്നും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    TAGS:bridgetraffic controlpartialInterchange
    News Summary - Partial traffic control at Al Quds Bridge Interchange
