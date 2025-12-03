Begin typing your search above and press return to search.
    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വ​നാ​ഡി

    ഇ​ന്ന് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ക്രി​യ​യോ​ട് മു​ഖം തി​രി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ കൂ​ടി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി വെ​ളി​വാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബോ​ധ​മു​ള്ള​വ​രാ​ക്കാ​ൻ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ല​ത്തി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ക​സ​നം മാ​ത്ര​മ​ല്ല ദേ​ശീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​സ​ക്തി കൂ​ടി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി പു​തു​ത​ല​മു​റ​യെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യ ന​മു​ക്കും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ട്.’
    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വ​നാ​ഡി
    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. അ​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വി​ക​സ​ന​വും ന​യ​ങ്ങ​ളും തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ഗ്രാ​മ ബ്ലോ​ക്ക്‌ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ഓ​രോ നാ​ടി​ന്റെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്സ​വ​മാ​ണ്.

    ഓ​രോ വീ​ടും വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും തി​ര​ഞ്ഞു ക​ണ്ടെ​ത്തി വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന സൂ​ക്ഷ്മ​ത ഒ​രു​പ​ക്ഷേ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ മാ​ത്രം പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. വീ​റും വാ​ശി​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ ഇ​ഴ​യ​ടു​പ്പം കൂ​ടാ​നും യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഇ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു എ​ന്ന് പൊ​തു​വെ വി​ല​യി​രു​ത്താം.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന​തും ഗ്രാ​മ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്, അ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യും ദൈ​നം​ദി​ന ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ദി​ശാ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​തും ഈ ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലാ​ണ്.

    സ​മ​ത്വ​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ഉ​പാ​ധി​യാ​ണ് ഇ​ത്. ഗ്രാ​മീ​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ജ​ന​കീ​യ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ക്രി​യ.

    ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ കു​ടും​ബ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മു​ള്ള എ​ന്റെ കു​ട്ടി​ക്കാ​ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ർ​മ​ക​ൾ എ​ന്നും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​വും വീ​ട് കേ​റ​ലും പോ​സ്റ്റ​ർ ഒ​ട്ടി​ക്ക​ലും ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ആ​യി ഫ​ല പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് വ​രെ ഉ​ള്ള സം​ഭ​വ ബ​ഹു​ല​മാ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ. എ​ന്നി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യും പി​താ​വി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ക​ർ​ന്നു​കി​ട്ടി​യ​തും നാ​ട്ടി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്ത​തു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ്. ആ ​ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ തി​ര​യി​ള​ക്കം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഓ​രോ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും. ആ ​ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്താ​ൽ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് നാ​ട്ടി​ൽ ഓ​ടി​യെ​ത്താ​ൻ എ​ന്നെ​പോ​ലെ പ​ല​രെ​യും പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യം ച​ർ​ച്ച​യ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മു​ന്നി​ൽ​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വെ​ങ്ങോ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് എ​ന്റെ​ത്. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് മി​ക​ച്ച പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നു​ള്ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​വാ​ർ​ഡ് വാ​ങ്ങി​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌, സ​മൂ​ഹ വി​വാ​ഹം അ​ത്ര​യൊ​ന്നും പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​ലി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ല​ത്ത് അ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​ലൂ​ടെ ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യ സം​ഭ​വ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ്. അ​തി​ലേ​ക്ക് നാ​ടി​നെ ന​യി​ച്ച, ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം വെ​ങ്ങോ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​രി​ക്കു​ക​യും നാ​ടി​ന്റെ ഉ​യ​ർ​ച്ച​ക്ക് ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ വ​ലി​യൊ​രു ഭാ​ഗം മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത എം.​എം. അ​വ​റാ​ൻ എ​ന്ന ഒ​രു നാ​ടി​ന്റെ നാ​യ​ക​നെ ഓ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​ര​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ല്ലാ​ത്ത ആ​ദ്യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കൂ​ടി​യാ​ണ് ന​ട​ക്കാ​ൻ​പോ​കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ന് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ക്രി​യ​യോ​ട് മു​ഖം തി​രി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ കൂ​ടി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി വെ​ളി​വാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ബോ​ധ​മു​ള്ള​വ​രാ​ക്കാ​ൻ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ല​ത്തി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ക​സ​നം മാ​ത്ര​മ​ല്ല ദേ​ശീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​സ​ക്തി കൂ​ടി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി പു​തു ത​ല​മു​റ​യെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യ ന​മ്മ​ൾ​ക്കും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഉ​ണ്ട്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം ക​ശാ​പ്പ് ചെ​യ്യു​ന്ന വ​ർ​ത്ത​മാ​ന കാ​ല​ത്ത് അ​തി​നെ​തി​രെ നി​ൽ​ക്കാ​ൻ സ്വ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ യു​വ​നി​ര​യെ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ക്ക​ണം. അ​തി​നു​ള്ള കാ​ഹ​ളം ആ​ക​ട്ടെ ഓ​രോ നാ​ടി​ന്റെ​യും ഉ​ള്ള​റി​ഞ്ഞു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന് ന​മു​ക്ക് പ്ര​ത്യാ​ശി​ക്കാം.

