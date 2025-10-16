Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    16 Oct 2025 12:52 AM IST
    ഒ​മാ​നി വ​നി​ത ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം നാ​ളെ

    ‘സ്ത്രീ​ക​ൾ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​വു​മാ​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി വ​നി​ത ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ‘സ്ത്രീ​ക​ൾ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​വു​മാ​യി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഒ​മാ​നി വ​നി​ത ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും. ഒ​മാ​നി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്ത്രീ ​പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രുക​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഒ​മാ​നി സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ മു​ഴു​വ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം. ഒ​മാ​നി സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ച്ച​യു​ടെ​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ​യും വ​ഴി​യി​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​സ്സ​യ്യി​ദ അ​ഹ്ദ് ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    2,223 ഒ​മാ​നി സ്ത്രീ​ക​ൾ ഭ​ര​ണ​ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് നാ​ഷ​നൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ക്കീ​ലു​മാ​ർ, പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നീ​തി​ന്യാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 504 സ്ത്രീ​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഒ​മാ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ 18 സ്ത്രീ​ക​ൾ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ഉം, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ 98 പേ​രും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ‘ഒ​മാ​നി സ്ത്രീ​ക​ൾ ഇ​നി പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​വും ന​യ​രൂ​പവത്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ർ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ഡോ. ​അ​ഹൂ​ദ് സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ബ​ലൂ​ശെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഒ​മാ​നി സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദ​മു​ണ്ട്.

