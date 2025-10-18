Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 9:58 AM IST

    ഒ​മാ​ൻ സ്ത്രീ​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​നം-​പ്ര​ഥ​മ വ​നി​ത

    ഒ​മാ​നി വ​നി​ത​ ദി​ന​ത്തി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് പ്ര​ഥ​മ വ​നി​ത അ​സ്സ​യ്യി​ദ അ​ഹ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി
    ഒ​മാ​ൻ സ്ത്രീ​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​നം-​പ്ര​ഥ​മ വ​നി​ത
    അ​സ്സ​യ്യി​ദ അ​ഹ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി വ​നി​ത​ദി​ന​ത്തി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ പ​ത്നി​യും പ്ര​ഥ​മ വ​നി​ത​യു​മാ​യ അ​സ്സ​യ്യി​ദ അ​ഹ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി. ഒ​മാ​നി സ്ത്രീ​ക​ൾ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​ദാ​ര​ത​യു​ടെ​യും ഉ​റ​വി​ട​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​​ണ്ടെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന അ​മ്മ​മാ​രാ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ൾ, പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും അ​ത് പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ജ്ഞാ​നി​ക​ളാ​യ മു​ത്ത​ശ്ശി​മാ​രാ​ണ് അ​വ​ർ.

    അ​റി​വി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും പാ​ത​ക​ളി​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​മു​ള്ള പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളാ​ണ്. മി​ക​വി​ന്റെ​യും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച ത​ല​മു​റ​ക​ൾ ഈ ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഒ​മാ​നി വ​നി​ത​ദി​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ഒ​മാ​നി സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ത്മാ​ർ​ത്ഥ​മാ​യ ആ​ശം​സ​ക​ളും അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഒ​മാ​നി സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു ദി​ന​മാ​ണി​ത്. സ്ത്രീ​ക​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ജ്ഞാ​നം, ക്ഷ​മ, ഭ​ക്തി, വി​ശ്വ​സ്ത​ത എ​ന്നി​വ​യെ ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, നേ​തൃ​ത്വം, സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ, ന​വീ​ക​ര​ണം, സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും രാ​ഷ്ട്രം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സ്ത്രീ​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പ​ര​ഗ​ണി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    അ​തി​വേ​ഗം മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​മു​ക്കെ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​റി​യാം.

    ഈ ​വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ഞ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഒ​രു പു​രു​ഷ​ൻ ഒ​രു സ്ത്രീ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​വ​ൻ ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    മ​ക്ക​ളെ മ​ത​ത്തി​ലും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഊ​ന്നി വ​ള​ർ​ത്ത​ണം. അ​റി​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും ന​ൽ​കി വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​ത് അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വ​ലി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ ന​ല്ല മാ​തൃ​ക​ക​ളാ​യി സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​രാ​കു​ക. സ​ത്യ​ത്തി​ന് ഒ​രു മു​ഖ​മേ​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ലും വ​ഴി​തെ​റ്റാ​ത്ത നേ​രാ​യ പാ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക.

    ഒ​മാ​നി സ്ത്രീ​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്ത് ഒ​രു പ്ര​കാ​ശ ഗോ​പു​ര​മാ​യും ഭാ​വി​യി​ൽ ഉ​റ​ച്ച സ്തം​ഭ​മാ​യും തു​ട​രു​മെ​ന്നും ആ​ശം​സ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഥ​മ വ​നി​ത പ​റ​ഞ്ഞു.

