Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസംയുക്ത...
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 11:24 AM IST

    സംയുക്ത അഭ്യാസപ്രകടനവുമായി ഒമാൻ-സൗദി നാവികസേന

    text_fields
    bookmark_border
    ‘വിൻഡ്സ് ഓഫ് പീസ് 2026’ എന്ന പേരിലാണ് ഒമാൻ കടലിൽ സംയുക്ത അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തിയത്
    സംയുക്ത അഭ്യാസപ്രകടനവുമായി ഒമാൻ-സൗദി നാവികസേന
    cancel
    camera_alt

    ബാത്തിന കടൽ മേഖലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ‘വിൻഡ്സ് ഓഫ് പീസ് 2026’ സംയുക്ത അഭ്യാസപ്രകടനത്തിൽ ആർ.എൻ.ഒ, ആർ.എസ്.എൻ.എഫ് തലവന്മാർ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​നും (ആ​ർ.​എ​ൻ.​ഒ) റോ​യ​ൽ സൗ​ദി നാ​വി​ക​സേ​ന​യും (ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​ൻ.​എ​ഫ്) ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ലി​ൽ സം​യു​ക്ത അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി. അ​ൽ ബാ​ത്തി​ന ക​ട​ൽ​മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നാ​വി​ക​സേ​ന​ക​ളു​ടെ ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ അ​ഭ്യാ​സം.

    ആ​ർ.​എ​ൻ.​ഒ ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ റി​യ​ർ അ​ഡ്മി​റ​ൽ സൈ​ഫ് നാ​സ​ർ അ​ൽ റ​ഹ്ബി​യും റോ​യ​ൽ സൗ​ദി നാ​വി​ക​സേ​ന ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​ഫ് ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ഗ​രീ​ബി​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ക​ട​നം. നാ​വി​ക അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മി​സൈ​ൽ വി​ക്ഷേ​പ​ണ​വും ന​ട​ന്നു. റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഈ ​അ​ഭ്യാ​സം, നാ​വി​ക സേ​ന​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വി​ല​യി​രു​ത്താ​നും സൈ​നി​ക ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും കൂ​ടാ​തെ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നാ​വി​ക​സേ​ന​ക​ളു​മാ​യി അ​നു​ഭ​വ​പ​രി​ച​യം പ​ങ്കി​ടാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    റോയൽ നേവി ഓഫ് ഒമാനും റോയൽ സൗദി നാവികസേനയും അൽ ബാത്തിന കടൽ മേഖലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ‘വിൻഡ്സ് ഓഫ് പീസ് 2026’ സംയുക്ത അഭ്യാസപ്രകടനത്തിൽനിന്ന്

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudiijoint exerciseOman
    News Summary - Oman-Saudi navies hold joint exercise
    Similar News
    Next Story
    X