ആവേശമായി 'ഒമാൻ കൃഷിക്കൂട്ടം' വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം
മസ്കത്ത്: പ്രവാസലോകത്ത് കാർഷിക സംസ്കാരത്തെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒമാൻ കൃഷിക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം വാദി കബീറിലെ മജാൻ ഹൈറ്റ്സിൽ ആഘോഷിച്ചു. കൃഷിസ്നേഹികളും പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. അഡ്മിൻ പാനൽ അംഗമായ സന്തോഷ് വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നടൻ വിനോദ് കോവൂർ മുഖ്യാതിഥിയായി. ശ്രീജിത്ത് കുമരകം സ്വാഗതം നേർന്നു.
ഈ വർഷത്തെ ഒമാൻ കൃഷിക്കൂട്ടം ‘പ്രകൃതിമിത്ര’ പുരസ്കാരം ബിൻസി ജെയിംസ്, മുഖ്യാതിഥി വിനോദ് കോവൂരിൽനിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി.
കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ കൃഷിയിൽ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ച കർഷകർക്കായി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരവിജയികളെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. പോട്ട് വിഭാഗത്തിൽ സുമിത്ര സെൽവൻ (മസ്കത്ത് ) ഒന്നാം സ്ഥാനവും, സുനിത ഹരിദാസ് (ബുറൈമി ) രണ്ടാം സ്ഥാനവും തോമസ് അലക്സാണ്ടർ (സുഹാർ ) മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. പോട്ട് ആൻഡ് സോയിൽ വിഭാഗത്തിൽ അനിത അനിൽകുമാർ (സുഹാർ )ഒന്നാം സ്ഥാനവും, ഷൈജുമോൻ ടി.ടി (ബുറൈമി ) രണ്ടാം സ്ഥാനവും, ശ്രീശൈല അരുൺ (മസ്കത്ത് ) മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.. സോയിൽ വിഭാഗത്തിൽ സുനീദ ബീവി (സുഹാർ ) ഒന്നാം സ്ഥാനവും അരുൺകുമാർ വിജയൻ (മസ്കത്ത് ) രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. കൂടാതെ, ഈ വർഷത്തെ ഒമാൻ ‘കർഷകശ്രീ’ പുരസ്കാരം നേടിയ അനിത അനിൽകുമാറിന് പുരസ്കാരവും ഷാഹി ഫുഡ്സ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത 50,000 രൂപയും സമ്മാനിച്ചു.
കാർഷികരംഗത്ത് മാതൃകകളായ മുതിർന്ന പൗരന്മാരായ കൃഷ്ണവേണി പ്രവീൺ, മല്ലിക സുകുമാരൻ, ജോൺ യോഹന്നാൻ, മോളി എബ്രഹാം എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ പ്രത്യേകമായി ആദരിച്ചു. കൂടാതെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിന് ദിയാ നായർ അർഹയായി.
ഷാഹി ഫുഡ്സ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് ചടങ്ങിൽ ആശംസ നേർന്നു. സുനി ശ്യാം സംസാരിച്ചു. അഡ്മിൻ പാനൽ അംഗം രശ്മി സന്ദീപ് നന്ദി പറഞ്ഞു. രേഷ്മ രാഘവേന്ദ്ര, അനന്തപത്മനാഭൻ, സനീഷ് പി. സത്യൻ, ആർച്ച ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ച സംഗീതവിരുന്നും കൃഷിക്കൂട്ടം അംഗങ്ങളുടെ നൃത്തപ്രകടനങ്ങളും അരങ്ങേറി.
