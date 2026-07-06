കൊമേഴ്സ്യൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്ങിനുള്ള കോർപറേറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കി ഒമാൻ ചേംബർtext_fields
മസ്കത്ത്: ബിസിനസ് ഫ്രാഞ്ചൈസിംഗിനെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും സജ്ജമാക്കുന്നതിനും നൽകിയ സംഭാവനകൾ മുൻനിർത്തി ഒമാൻ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി (ഒ.സി.സി.ഐ) ഗവൺമെന്റ് കോർപറേറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് അവാർഡ് നേടി. അടുത്തിടെ കെയ്റോയിൽ സമാപിച്ച ഈജിപ്ഷ്യൻ-സൗദി ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രാഞ്ചൈസി എക്സിബിഷനിലാണ് ഒ.സി.സി.ഐ ഈ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.
ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിൽ ഫ്രാഞ്ചൈസി സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ദേശീയ ബ്രാൻഡുകളുടെ മത്സരശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗുണനിലവാരമുള്ള പദ്ധതികളുടെയും തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തങ്ങളുടെയും ഒരു സംയോജിത സംവിധാനത്തിലൂടെ കമ്പനികൾക്ക് പ്രാദേശിക തലത്തിലും വളരാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നതിനും ചേംബർ നടത്തിയ മികച്ച ശ്രമങ്ങളെ മാനിച്ചാണ് ഈ പുരസ്കാരം. ചടങ്ങിനിടയിൽ, ഒമാനി കമ്പനികളും അവയുടെ ഈജിപ്ഷ്യൻ പങ്കാളികളും തമ്മിൽ രണ്ട് സഹകരണ-ധാരണാപത്രങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. തേനീച്ച വളർത്തൽ, തേൻ ഉൽപാദനം, വെള്ളി പാത്രങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിനാണ് ഈ ധാരണാപത്രങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടത്. ഫ്രാഞ്ചൈസി സംവിധാനത്തെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും, പ്രാദേശിക വിപണികളിൽ ഒമാനി ബ്രാൻഡുകളുടെ സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഒമാൻ ചേംബർ ഈ എക്സിബിഷനിൽ പങ്കെടുത്തത്.
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