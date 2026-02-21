Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 10:53 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 10:53 AM IST

    ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ പോ​യന്റ്-​ടു-​പോ​യ​ന്റ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ 51 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന

    മ​സ്ക​ത്ത്: ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഒ​മാ​ൻ എ​യ​റി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സ​ർ​വി​സ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ 51 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ 3.25 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ എ​യ​റി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഇ​ത് 2.16 ല​ക്ഷം ആ​യി​രു​ന്നു. ആ​കെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 6.08 ല​ക്ഷ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ 5.44,000 യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ 12 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സ​ലാ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. 2025ൽ 37,332 ​ആ​യി​രു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഈ ​വ​ർ​ഷം 50,717 ആ​യി. 36 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    2026ൽ ​ക​മ്പ​നി ലാ​ഭ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി ലാ​ഭം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ ചീ​ഫ് ക​മേ​ഴ്സ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ മൈ​ക്ക് റ​ട്ട​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ലാ​ഭം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും നി​ര​വ​ധി ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഒ​മാ​ൻ എ​യ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പോ​യന്റ്-​ടു-​പോ​യന്റ് സ​ർ​വിസു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര പ്ര​വാ​ഹം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    TAGS:oman airOman NewsPassengersgulf news malayalam
    News Summary - Oman Air sees 51 percent increase in point-to-point passengers
