    9 Nov 2025 10:26 AM IST
    9 Nov 2025 10:26 AM IST

    ആ​ഘോ​ഷ ഹാ​ർ​മ​ണി​ക്കാ​യി മ​സ്ക​ത്ത് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്​​ കേ​ര​ള’ ആ​റാം പ​തി​പ്പ് ന​വം​ബ​ർ 28ന്
    ആ​ഘോ​ഷ ഹാ​ർ​മ​ണി​ക്കാ​യി മ​സ്ക​ത്ത് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു
    ​മ​സ്ക​ത്ത്​: കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ശ​ബ്ദ​മാ​യി മാ​റി​യ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ രാ​വി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ്ടു​മെ​ത്തു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി​മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലും സ​ന്താ​പ​ത്തി​ലും ജീ​വ​സ്പ​ന്ദ​ന​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​നി​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം അ​തി​രു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​രു​മ​യു​ടെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​റാം പ​തി​പ്പു​മാ​യാ​ണ് ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ഷാ​ങ്ഗ്രി​ല ബ​ർ അ​ൽ ജി​സ്സ​യി​ലെ മ​നോ​ഹ​ര തീ​ര​ത്തൊ​രു​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​യി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ലോ​ക​ത്തെ പ്രി​യ​താ​ര​ങ്ങ​ളും പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​രും മി​മി​ക്രി താ​ര​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത-​ക​ലാ​വി​രു​ന്ന്​ മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ മ​ഹോ​ത്സ​വ​മാ​യി മാ​റും. ഒ​മാ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മ​ഹോ​ത്സ​വ​മാ​യ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ എ​ന്റ​ടൈ​നി​ങ് ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​നാ​യി ഇ​തി​ന​കം മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ കൂ​ടു​ത​ൽ പു​തു​മ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ന്‍റെ മ​ണ്ണി​ലേ​ക്ക് ആ​ഘോ​ഷ​വി​രു​ന്നു​മാ​യി ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക, സം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും റോ​ഡ്​ ഷോ​യും ന​ട​ക്കും. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ആ​ര​വ​മു​യ​ർ​ത്തി മ​സ്ക​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​ഡ് ഷോ ​അ​ങ്ങേ​റും.

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​നി​ര അ​ഭി​നേ​താ​വാ​യ ഇ​ന്ദ്ര​ജി​ത്ത്, ന​ടി ര​ജി​ഷ വി​ജ​യ​ൻ, ഗാ​യി​ക ജ്യോ​ൽ​സ്ന രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഗാ​യ​ക​ൻ അ​ഫ്സ​ൽ, യു​വ​ഗാ​യ​ക​രാ​യ ശ്രേ​യ ജ​യ​ദീ​പ്, അ​ര​വി​ന്ദ്, ഗോ​കു​ൽ, അ​നു​ക​ര​ണ ക​ലാ​രം​ഗ​ത്തെ യു​വ വാ​ഗ്ദാ​ന​മാ​യ അ​ശ്വ​ന്ത് അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്രി​യ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തും. അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശു​മെ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ ക​ള​റാ​വും. ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ്, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ. കൂ​ടാ​തെ, ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്, സാ​യ് ഡി​റ്റ​ർ​ജ​ന്റ് ക​മ്പ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വും.

