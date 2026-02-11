Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    11 Feb 2026 10:12 AM IST
    Updated On
    11 Feb 2026 10:12 AM IST

    മികച്ച ബ്രാൻഡിനുള്ള ഒ.എം.ടി.ബി അവാർഡ് ലുലുവിന്

    മസ്കത്തിലെ കെംപിൻസ്‌കി ഹോട്ടലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഹൈപർ മാർക്കറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ ‘ഒമാൻസ് മോസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റഡ് ബ്രാൻഡ് 2025’ അവാർഡ് വാണിജ്യ, വ്യവസായ, നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന മന്ത്രാലയത്തിലെ വിദേശവ്യാപാര-അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ ഉപദേഷ്ടാവ് പങ്കജ് ഖിംജിയിൽനിന്ന് ലുലു അധികൃതർ സ്വീകരിക്കുന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​പ​ക്സ് മീ​ഡി​യ ന​ൽ​കു​ന്ന ‘ഒ​മാ​ൻ​സ് മോ​സ്റ്റ് ട്ര​സ്റ്റ​ഡ് ബ്രാ​ൻ​ഡ് 2025’ അ​വാ​ർ​ഡ് ലു​ലു ഹൈ​പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം.ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​വും കൈ​മു​ത​ലാ​യു​ള്ള ലു​ലു​വി​ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട് പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്‌​കാ​ര​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ കെം​പി​ൻ​സ്‌​കി ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​മാ​ൻ​സ് മോ​സ്റ്റ് ട്ര​സ്റ്റ​ഡ് ബ്രാ​ൻ​ഡ് (ഒ.​എം.​ടി.​ബി) അ​വാ​ർ​ഡി​ന്റെ ഒ​ൻ​പ​താ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​നി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ വി​ദേ​ശ​വ്യാ​പാ​ര-​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് പ​ങ്ക​ജ് ഖിം​ജി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശ്വാ​സ​യോ​ഗ്യ​മാ​യ ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്സ് ഒ​മാ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷ​ബീ​ർ കെ.​എ. പ​റ​ഞ്ഞു: ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ. ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മാ​റ്റ​വും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​യും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ഒ​മാ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ശ്വാ​സ​യോ​ഗ്യ​മാ​യ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ലു​ലു നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ വോ​ട്ടി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളോ​ടു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​സ്യ​ത അ​ള​ക്കു​ന്ന പു​ര​സ്‌​കാ​ര​മാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ​സ് മോ​സ്റ്റ് ട്ര​സ്റ്റ​ഡ് ബ്രാ​ൻ​ഡ് അ​വാ​ർ​ഡ്. 2016ൽ ​അ​പെ​ക്സ് മീ​ഡി​യ​യാ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.ഒ​ൻ​പ​താ​മ​ത് പ​തി​പ്പി​ൽ 53 വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 750 ക​മ്പ​നി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

