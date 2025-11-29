Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 5:40 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 5:40 PM IST

    ‘ഒമാൻ ത്രൂ ലിറ്റിൽ ഐസ്’ ചിത്ര രചന മത്സരവുമായി ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച്

    ‘ഒമാൻ ത്രൂ ലിറ്റിൽ ഐസ്’ ചിത്ര രചന മത്സരവുമായി ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച്
    മസ്കത്ത്: കുട്ടികൾക്കുള്ള ചിത്രരചന മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം സീസൺ അവതരിപ്പിച്ച് ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച്. ‘ഒമാൻ ത്രൂ ലിറ്റിൽ ഐസ്’ എന്ന തീമിലാണ് മത്സരം. ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിന്റെ സൗന്ദര്യവും സംസ്കാരവും ചിത്രമായി പകർത്തി കുട്ടികൾക്ക് മത്സരത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കാം. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒമാനെ അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് ത്രമായി പകർത്തിയാൽ മതി.

    തെരഞ്ഞെടുത്ത 12 രചനകൾക്ക് അതിശയകരമായ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകും. ഇതിനു പുറമെ, ഈ ചിത്രങ്ങൾ ലുലു എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ 2026ലെ വാൾ കലണ്ടറിലും ഇടം പിടിക്കും. നാലു മുതൽ 16 വയസ്സുവരെയുള്ളവർക്ക് മത്സരത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കാം. എ4 ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോർമാറ്റിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ വ്യക്തവും ഹൈക്വാളിറ്റിയുള്ളതുമായ ഇമേജായി അപ് ലോഡ് ചെയ്യുക.

    പേപ്പറിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും കാണത്തക്ക വിധത്തിലായിരിക്കണം ഇമേജ്. കട്ടൗട്ടുകൾ പാടില്ല. ക്യൂആർകോഡ് ഉപയോഗിച്ചും https://forms.gle/JuuqBbCSDuDLCq1t9 എന്ന ലിങ്ക് ഉയോഗിച്ചും ചിത്രങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും ഫോർമാറ്റ് പാലിക്കാത്തതുമായ എൻട്രികൾ പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. എൻട്രികൾ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബർ ഏഴ്.

    TAGS:sultanate of omanlulu exchangeArt Competition
