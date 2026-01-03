Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒ​മാ​നി​ലെ 15ാം...
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 11:16 AM IST

    ഒ​മാ​നി​ലെ 15ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ത്രൂ ​ദി ലി​റ്റി​ൽ ഐ​സ്’ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    ഒ​മാ​നി​ലെ 15ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച്
    cancel
    camera_alt

    അ​വ​ന്യു മാ​ളി​ലെ ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ക​സ്റ്റ​മ​ർ എ​ൻ​ഗേ​ജ്മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ചി​ന്റെ ഒ​മാ​നി​ലെ 15-ാം ​വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന്റെ 15ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച്. അ​വ​ന്യു മാ​ളി​ലെ ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ക​സ്റ്റ​മ​ർ എ​ൻ​ഗേ​ജ്മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ, സ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, 2026 ലെ ​ക​ല​ണ്ട​ർ ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ‘ത്രൂ ​ദി ലി​റ്റി​ൽ ഐ​സ്’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ആ​ർ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 12 മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ല​ണ്ട​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സം​സ്കാ​ര​വും പൈ​തൃ​ക​വും പ്ര​കൃ​തി​സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ലൂ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​ഭി​മാ​ന​വും ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ‘സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ൽ 15 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത് ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ചി​ന് ഏ​റ്റ​വും അ​ഭി​മാ​ന നി​മി​ഷ​മാ​ണെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ഒ​മാ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​മീ​ദ് അ​ലി അ​ൽ ഗ​സാ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും ക​റ​ൻ​സി എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ചും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ളും ല​ളി​ത​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ്രാ​പ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘ക​ഴി​ഞ്ഞ 15 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സ​മീ​പ​ന​വു​മാ​ണ് ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ചി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​യ​തെ​ന്ന് ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ഒ​മാ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ല​തീ​ഷ് വി​ചി​ത്ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ശാ​ഖ ശൃം​ഖ​ല വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​തും ലു​ലു മ​ണി ആ​പ് വ​ഴി​യു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റൈ​സേ​ഷ​നും പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ല​ളി​ത​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ചി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ശ​ക്തി​യെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലി​സ​വും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യു​ള്ള സ​മീ​പ​ന​വു​മാ​ണ് ഇ​ന്ന് ത​ങ്ങ​ളെ ഈ ​നി​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്നും ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ഒ​മാ​ൻ എ​ച്ച്.​ആ​ർ ഹെ​ഡ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കി​യൂ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ​യും സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​തി​യ ഊ​ർ​ജ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും വി​ശ്വാ​സം, സേ​വ​നം, പ്ര​ചോ​ദ​നം എ​ന്നീ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടി​യു​റ​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​രു​മെ​ന്നും മാ​​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsanniversarylulu exchangegulf news malayalam
    News Summary - Lulu Exchange celebrates 15th anniversary in Oman
    Similar News
    Next Story
    X