Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 11:39 AM IST

    ക​ലാ​കൈ​ര​ളി നോ​ർ​ക്ക ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്യാ​മ്പ്

    ക​ലാ​കൈ​ര​ളി നോ​ർ​ക്ക ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്യാ​മ്പ്
    ക​ലാ​കൈ​ര​ളി നോ​ർ​ക്ക ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്യാ​മ്പ്

    നി​സ്‍വ: ക​ലാ​കൈ​ര​ളി​യു​ടെ അ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ നി​സ്‍വ​യി​ൽ നോ​ർ​ക്ക ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നി​സ്‍വ ലു​ലു മാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ത്തെ ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

    നോ​ർ​ക്ക കാ​ർ​ഡ്, നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ ക്യാ​മ്പ് സാ​ധാ​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യി.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പു​തി​യ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് ക​ലാ കൈ​ര​ളി നി​സ്വ നേ​തൃ​ത്വം അ​റി​യി​ച്ചു.

