Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightബൗഷർ- ആമിറാത്ത് പാതയിൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 5:26 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 5:26 PM IST

    ബൗഷർ- ആമിറാത്ത് പാതയിൽ ജബൽ സ്ട്രീറ്റ് പൂർണമായി അടച്ചു; പ്രവൃത്തികൾ ശനിയാഴ്ച വരെ തുടരും

    text_fields
    bookmark_border
    ബൗഷർ- ആമിറാത്ത് പാതയിൽ ജബൽ സ്ട്രീറ്റ് പൂർണമായി അടച്ചു; പ്രവൃത്തികൾ ശനിയാഴ്ച വരെ തുടരും
    cancel

    മസ്കത്ത്: ബൗഷറിൽ നിന്നും ആമിറാത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അൽ ജബൽ സ്ട്രീറ്റ് ( ആമിറാത് പാസ്) പൂർണമായി അടച്ചതായി മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. റോയൽ ഒമാൻ പൊലിസുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മലനിരകളിൽ നിന്നും റോഡിലേക്ക് പതിച്ച വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ നീക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാണ് ഈ റൂട്ട് അടച്ചിടുന്നത്. ആഗസ്റ്റ് എട്ടിന് വൈകുന്നേരം വരെ ഈ റോഡ് പൂർണമായും അടച്ചിടുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഈ പാതയിൽ ഭാഗിക ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയതോടെയാണ് പാത പുർണമായും അടച്ചിടുന്നത്.

    ഈ വഴി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവർ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ബദൽ റോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ട്രാഫിക് നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും റോയൽ ഒമാൻ പൊലിസും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും യാത്രികരോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:muscutOman NewsgulfmadhyamamRoad closed
    News Summary - Jebel Street on the Bowsher-Emirate road has been completely closed
    Similar News
    Next Story
    X