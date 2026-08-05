ബൗഷർ- ആമിറാത്ത് പാതയിൽ ജബൽ സ്ട്രീറ്റ് പൂർണമായി അടച്ചു; പ്രവൃത്തികൾ ശനിയാഴ്ച വരെ തുടരും

ബൗഷർ- ആമിറാത്ത് പാതയിൽ ജബൽ സ്ട്രീറ്റ് പൂർണമായി അടച്ചു; പ്രവൃത്തികൾ ശനിയാഴ്ച വരെ തുടരുംtext_fields
മസ്കത്ത്: ബൗഷറിൽ നിന്നും ആമിറാത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അൽ ജബൽ സ്ട്രീറ്റ് ( ആമിറാത് പാസ്) പൂർണമായി അടച്ചതായി മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. റോയൽ ഒമാൻ പൊലിസുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മലനിരകളിൽ നിന്നും റോഡിലേക്ക് പതിച്ച വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ നീക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാണ് ഈ റൂട്ട് അടച്ചിടുന്നത്. ആഗസ്റ്റ് എട്ടിന് വൈകുന്നേരം വരെ ഈ റോഡ് പൂർണമായും അടച്ചിടുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഈ പാതയിൽ ഭാഗിക ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയതോടെയാണ് പാത പുർണമായും അടച്ചിടുന്നത്.
ഈ വഴി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവർ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ബദൽ റോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ട്രാഫിക് നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും റോയൽ ഒമാൻ പൊലിസും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും യാത്രികരോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
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