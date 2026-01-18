Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇ​റാ​ൻ വി​ഷ​യം;...
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 10:11 AM IST

    ഇ​റാ​ൻ വി​ഷ​യം; യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി ഒ​മാ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ്രാ​ൻ​സ്, ജ​ർ​മ​നി, തു​ർ​ക്കിയ എ​ന്നീ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും റ​ഷ്യ​യു​മാ​യു​മാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​്ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്
    ഇ​റാ​ൻ വി​ഷ​യം; യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി ഒ​മാ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​്ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി


    ജ​ർ​മ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ജോ​ഹാ​ൻ ഡേ​വി​ഡ്

    മസ്ക​ത്ത്: മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​തി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഭ​വ വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹോ​ദ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ ഒ​മാ​ന്റെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​്ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, വി​വി​ധ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യും ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. ഫ്രാ​ൻ​സ്, ജ​ർ​മ​നി, തു​ർ​ക്കിയ എ​ന്നീ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും റ​ഷ്യ​യു​മാ​യു​മാ​ണ് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്.


    തു​ർ​ക്കി​യ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഹ​കാ​ൻ ഫി​ദാ​ൻ

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ജീ​ൻ നോ​യ​ൽ ബാ​രോ​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ടെ​ലി​ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ, മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി​യും ഇ​റാ​ന്റെ ആ​ണ​വ വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ർ​ഷം കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​രും വി​ല​യി​രു​ത്തി. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ക്ഷി​ക​ൾ വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഫ്ര​ഞ്ച് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ജീ​ൻ നോ​യ​ൽ ബാ​രോ

    ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ജോ​ഹാ​ൻ ഡേ​വി​ഡു​മാ​യും സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​്ർ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി. നി​ല​വി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും അ​വ​യു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​വു​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. സ്ഥി​ര​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​യ​ത​ന്ത്ര ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​വി​ധ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ സം​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    റ​ഷ്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സെ​ർ​ഗി ലാ​വ്രോ​വ്

    തു​ർ​ക്കി​യ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഹ​കാ​ൻ ഫി​ദാ​നു​മാ​യു​ള്ള സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​്റി​ന്റെ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഒ​മാ​നും തു​ർ​ക്കി​യയും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ദ്വി​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സം​ഘ​ർ​ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും സം​വാ​ദ​വും ന​യ​ത​ന്ത്ര​വു​മാ​ണ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന ത​ന്ത്ര​മെ​ന്ന് ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. റ​ഷ്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സെ​ർ​ഗി ലാ​വ്രോ​വു​മാ​യി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ്​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യം, മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. സം​ഘ​ർ​ഷം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​വാ​ദ​വും ന​യ​ത​ന്ത്ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. എ​ല്ലാ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രാ​ൻ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഏ​കീ​കൃ​ത അ​റ​ബ്-​പ്രാ​ദേ​ശി​ക ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​നാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​്ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി ഖ​ത്ത​ർ, ഇ​റാ​ഖ്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഈ​ജി​പ്ത് എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ടെ​ലി​ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സം​ഘ​ർ​ഷം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​റാ​നെ​തി​രെ സൈ​നി​ക ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​നെ പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ ന​യ​ത​ന്ത്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. സൗ​ദി​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​റാ​നെ​തി​രെ അ​മേ​രി​ക്ക ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ അ​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ട​നീ​ളം ഗു​രു​ത​ര പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് ഇ​ട​പെ​ട​ൽ. ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി, യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​നെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​താ​യാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. മേ​ഖ​ല​യെ നി​യ​ന്ത്ര​ണാ​തീ​ത​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടാ​തി​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IranIran issuegulfnewsOman
    News Summary - Iran issue; Oman holds talks with European countries
    Similar News
    Next Story
    X