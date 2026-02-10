മസ്കത്ത്- ചെന്നൈ റൂട്ടിൽ ഇൻഡിഗോ സീസണൽ സർവിസ് ആരംഭിക്കുന്നു

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 10 Feb 2026 3:02 PM IST
Updated Ondate_range 10 Feb 2026 3:02 PM IST
മസ്കത്ത്: മസ്കത്ത്-ചെന്നൈ റൂട്ടിൽ മേയ് മുതൽ ഇൻഡിഗോ സീസണൽ സർവിസ് ആരംഭിക്കുന്നു. ആഴ്ചയിൽ മൂന്നു ദിവസമാണ് സർവിസ്. ചെന്നൈയിൽനിന്നുള്ള സർവിസുകൾ മെയ് 14 മുതലും മസ്കത്തിൽനിന്നുള്ള സർവിസുകൾ മെയ് 15 മുതലും ആരംഭിക്കും. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് മസ്കത്തിലേക്കുള്ള സർവിസ് ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി 11.45-ന് പുറപ്പെട്ട് പുലർച്ചെ 2.15-ന് മസ്കത്തിൽ എത്തും. മസ്കത്തിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള സർവിസ് ബുധൻ, വെള്ളി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ പുലർച്ചെ 3.15ന് പുറപ്പെട്ട് രാവിലെ 8.15ന് ചെന്നൈയിലെത്തും.
