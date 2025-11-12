Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    12 Nov 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    12 Nov 2025 9:21 AM IST

    അ​മ​റാ​ത്തി​ൽ ഹോ​ക്കി ഒ​മാ​ൻ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ നാ​ളെ മു​ത​ൽ

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്ന് ടീ​മു​ക​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    അ​മ​റാ​ത്തി​ൽ ഹോ​ക്കി ഒ​മാ​ൻ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ നാ​ളെ മു​ത​ൽ
    ഹോ​ക്കി ഒ​മാ​നും യു.​ടി.​എ​സ്.​സി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹോ​ക്കി ഒ​മാ​ൻ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ

    പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഹോ​ക്കി ഒ​മാ​നും യു.​ടി.​എ​സ്.​സി.​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹോ​ക്കി ഒ​മാ​ൻ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ- 2025 അ​മ​റാ​ത്തി​ലെ ഹോ​ക്കി ഒ​മാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു​മു​ത​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​വും. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്, നോ​ർ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഹോ​ക്കി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. 47 ടീ​മു​ക​ളും 500ല​ധി​കം താ​ര​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഈ ​കാ​ർ​ണി​വ​ലി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലാ​യി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഒ​മ്പ​ത് ടീ​മു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഈ​ജി​പ്ത്, യു.​എ.​ഇ, ഇ​റാ​ഖ്, ഒ​മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഗ​ൾ​ഫ് ക​പ്പ് ഹോ​ക്കി ഫി​യ​സ്റ്റ (പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗം), ഹോ​ക്കി ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ വ​നി​ത ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്, ഒ​മാ​ൻ-​ഇ​ന്ത്യ സ്കൂ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്, 45 വ​യ​സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ക​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഹോ​ക്കി ഒ​മാ​നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് ഒ​മാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ശാ​ഖ​ക​ളു​ള്ള യു.​ടി.​എ​സ്.​സി ക്ല​ബ്ബും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഉ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്കൂ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വ​ഴി യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചും ഒ​മാ​നി​ലെ ഹോ​ക്കി​യു​ടെ ഭാ​വി ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ‘ഹോ​ക്കി​യു​ടെ ഭാ​വി ന​മ്മു​ടെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ​ഴി ഒ​മാ​നി​ലെ അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​ക്കാ​യി ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഹോ​ക്കി ഒ​മാ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​മ​ർ​വാ​ൻ ജു​മ അ​ൽ ജു​മ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫാ​ൻ വി​ല്ലേ​ജ് വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മ​ണി മു​ത​ൽ തു​റ​ക്കും. 600 വ​നി​ത​ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നൃ​ത്ത​പ്ര​ക​ട​നം അ​ര​ങ്ങേ​റും.

