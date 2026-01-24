Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 9:12 AM IST

    ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’​ക്ക് കേ​ളി​കൊ​ട്ടു​യ​ർ​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’​ക്ക് കേ​ളി​കൊ​ട്ടു​യ​ർ​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    ഹാർമോണിയസ് കേരള സീസൺ സിക്സിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന "സിങ് ആൻഡ് വിൻ"

    ജൂനിയർ വിഭാഗം ഗാനാലാപന മത്സരത്തിൽനിന്ന്

    ​സ​ലാ​ല: ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള സീ​സ​ൺ സി​ക്സി​ന്റെ വി​ളം​ബ​ര​മാ​യി സ​ലാ​ല​യി​ൽ റോ​ഡ് ഷോ ​അ​ര​ങ്ങേ​റി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് അ​ൽ വാ​ദി ലു​ലു ഹൈ​പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ റോ​ഡ്ഷോ​യി​ൽ ന​ടി ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദ് അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള വി​നോ​ദ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും കി​ടി​ല​ൻ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി റോ​ഡ് ഷോ ​ആ​വേ​ശ​ത്തി​ര തീ​ർ​ത്തു. ചി​രി​യും ക​ളി​യും പ​റ​ച്ചി​ലു​മാ​യി ഡ​യാ​ന ക​ലാ​പൂ​ര​ത്തി​ന്‍റെ​ കൊ​ടി​യേ​റ്റ് ന​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ​ലാ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം അ​തു ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലേ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    മാ​ന​വി​ക​ത​യു​​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​മു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്​ കേ​ര​ള’​യു​ടെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യും റോ​ഡ് ഷോ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി അ​ഞ്ചു​പേ​ർ വീ​തം ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ റൈ​ഹാ​ൻ അ​ൻ​സാ​രി, വ​ഫ സാ​ദി​ഖ്, കെ. ​മാ​ള​വി​ക, നി​യ​തി ന​മ്പ്യാ​ർ, മീ​ര മ​ഹേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും സീ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ ഹ​ർ​ഷ, ദേ​വി​ക ഗോ​പ​ൻ, ശ്രീ​റാം, ആ​ദി​ത്യ സ​തീ​ഷ്, ഷാ​സി​യ അ​ഫ്രി​ൻ എ​ന്നി​വ​രും മ​ത്സ​രി​ച്ചു. സ്വ​ര​വും താ​ള​വും ​ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് ക​രോ​ക്കെ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യി​ൽ അ​ൽ വാ​ദി ലു​ലു​വി​ൽ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പാ​ട്ടി​ന്റെ മെ​ല​ഡി തീ​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കും ആ​വേ​ശ​മാ​യി.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം, ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള സീ​സ​ൺ സി​ക്സി​ലെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ച​ന മ​ത്സ​ര​മാ​യ ‘ഗ​സ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ’ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​വും റോ​ഡ് ഷോ​യി​ൽ കൈ​മാ​റി. ന​ടി ഭാ​വ​ന​യെ പ്ര​വ​ചി​ച്ച​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മൂ​ന്നു​പേ​രെ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രം.

    ജ​നു​വ​രി 30ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് സ​ലാ​ല അ​ൽ മ​റൂ​ജ്​ ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ​ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്​ കേ​ര​ള’​യു​ടെ ആ​റാം എ​ഡി​ഷ​ന്​ വേ​ദി​യു​ണ​രും. ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​ന രം​ഗ​ത്ത് എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ 404ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ആ​ദ​ര​മാ​യി ‘മ​ധു​മ​യ​മാ​യ് പാ​ടാം’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും. മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റ് ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​റി​ന്റെ ഉ​ഗ്ര​ൻ ഷോ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഗാ​യ​ക​രാ​യ നി​ത്യാ മാ​മ്മ​ൻ, ശി​ഖ, മി​യ​ക്കു​ട്ടി, അ​ശ്വി​ൻ വി​ജ​യ​ൻ, ജാ​സിം ജ​മാ​ൽ, റ​ഹ്മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പാ​ട്ടി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യി​ൽ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ സ​ലാ​ല​യി​ൽ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ര തീ​ർ​ക്കും.

    ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ്, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, സീ ​പേ​ൾ​സ്‌ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ. കൂ​ടാ​തെ, ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്, സാ​യ് ഡി​റ്റ​ർ​ജ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വും.

    കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ട; ടി​ക്ക​റ്റു​റ​പ്പി​ക്കാം

    സ​ലാ​ല: ജ​നു​വ​രി 30ന് ​സ​ലാ​ല അ​ൽ മ​റൂ​ജ് ആം​ഫി തി​യേ​റ്റ​റി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ​വും മീ ​ഫ്ര​ണ്ടും ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റാ​യ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’​യു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് നേ​ര​ത്തെ​യു​റ​പ്പി​ക്കാം. ഡ​യ​മ​ണ്ട് സീ​റ്റി​ന് 10 റി​യാ​ൽ, പ്ലാ​റ്റി​നം സീ​റ്റി​ന് അ​ഞ്ചു റി​യാ​ൽ, ഗോ​ൾ​ഡ് സീ​റ്റി​ന് മൂ​ന്നു റി​യാ​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ്‌ നി​ര​ക്ക്‌.



    നാ​ല് ടി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ചാ​മ​തൊ​രെ​ണ്ണം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. നേ​രി​ട്ടും ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യും ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും. നേ​രി​ട്ട് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ 95629600 (ന​വാ​സ്), 99490108 (അ​ൽ ഫ​വാ​സ് ട്രാ​വ​ൽ​സ്), 92742931 (ഐ​ഡി​യ​ൽ ഹാ​ൾ), 92877710 ( ക​മൂ​ന ബേ​ക്ക​റി ന്യൂ ​സ​ലാ​ല), 98671150 (സി​റാ​ജ് റാ​മി​സ് സ​നാ​യി​യ്യ), 96029947 (സാ​ദ അ​ൽ മ​ഹ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പ് , കാ​ർ ആ​ക്സ​സ​റീ​സ് ഷോ​പ്പ്) എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ല​ഭി​ക്കാ​ൻ: https://events.mefriend.com/hk6salalah

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsgulfmadhyamamHarmonious keralagulfnewsmalayalam
    News Summary - ‘Harmonious Kerala’
    Similar News
    Next Story
    X