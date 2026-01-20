Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ​യി​ൽ ‘കാ​മ്പ​സ് ലൈ​റ്റ്’ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന 35ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ‘കാ​മ്പ​സ് ലൈ​റ്റ്’ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യയ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘കാ​മ്പ​സ് ലൈ​റ്റ്’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ​യു​ടെ പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ 35 ാം ​വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​കാ​ശ​നം.

    മു​ഖ്യാ​തി​ഥി തെ​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ താ​രി​ഖ് ബി​ൻ നാ​ർ അ​ൽ ഹ​ർ​സി, നൂ​ർ ഗ​സ​ൽ ഫു​ഡ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്‌​പൈ​സ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ്കൂ​ൾ ഡെ​പ്യു​ട്ടി ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ കെ. ​ഫി​ദ നി​സാ​ർ, ഡെ​പ്യു​ട്ടി ഹെ​ഡ് ബോ​യ് മ​ൻ​മീ​ത് സി​ങ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി മ​ക്ക ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും എം.​ഡി​യു​മാ​യ കെ.​പി. മ​മ്മൂ​ട്ടി, ഐ.​എ​സ്.​എം.​എ​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ലീ​ന ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​ടി. മു​സ്ത​ഫ, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഒ​മാ​ൻ റ​സി​ഡ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ഫ്സ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ്, ചീ​ഫ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ ചേ​ന്ന​ര, ഐ.​എ​സ്.​എം.​എ​ൽ സ്​​പോ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് കോ-​ക​രി​കു​ല​ർ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഷ​മീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ്, ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്​​ട്ര​ക്ച​ർ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ എ​ൻ. മു​സ്ത​ഫ, എ​സ്.​എം.​സി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ഷി​ഫ തു​ട​ങ്ങി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:indian schoolgulfmadhyamam
    News Summary - Gulf madhyamam with 'Campus Light' project at Indian School Muladhara
