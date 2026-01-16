ആമിറാത്തിൽ വീട്ടിൽനിന്ന് സ്വർണം കവർന്നു; മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 16 Jan 2026 12:19 PM IST
Updated Ondate_range 16 Jan 2026 12:19 PM IST
ആമിറാത്തിൽ വീട്ടിൽനിന്ന് സ്വർണം കവർന്നു; മൂന്നുപേർ പിടിയിൽtext_fields
News Summary - Gold stolen from house in Emirates; three arrested
മസ്കത്ത്: ആമിറാത്തിലെ ഒരു അപ്പാർട്മെന്റിൽനിന്ന് സ്വർണാഭരണം കവർന്ന കേസിൽ മൂന്നുപേരെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് പിടികൂടി. അറബ് വംശജനായ ഒരാൾ അപ്പാർട്മെന്റിൽ കയറി സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതായി ജനറൽ ഡയറക്ടേറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആൻഡ് ക്രിമിനൽ റിസർച് അറിയിച്ചു. തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ മോഷണ വസ്തുക്കൾ വിറ്റഴിക്കാൻ സഹായിച്ചെന്നാരോപിച്ച് രണ്ട് സ്ത്രീകളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നുപേരും നിലവിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണെന്നും നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
