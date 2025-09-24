Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    ഫ്രീ​ഡം ക്വി​സ് വി​ജ​യി​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി

    ഫ്രീ​ഡം ക്വി​സ് വി​ജ​യി​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി
    ആ​യി​ശ മി​ൻ​ഹ​ക്ക് പൊ​ന്നാ​നി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ്

    സ​ലാ​ല ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫ്രീ​ഡം ക്വി​സി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യ ആ​യി​ശ മി​ൻ​ഹ​ക്ക് പൊ​ന്നാ​നി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് സ​ലാ​ല (പി.​ഒ.​എ​സ്) ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. സ്വ​കാ​ര്യ ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ തും​റൈ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​സ്സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ണ് ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. പൊ​ന്നാ​നി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് സ​ലാ​ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    പി.​ഒ.​എ​സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​വും പൊ​ന്നാ​നി സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ മു​ജീ​ബി​ന്റെ​യും സ​ഫൂ​റ​യു​ടെ മ​ക​ളാ​ണ് ആ​യി​ഷ മി​ൻ​ഹ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സ​ലാ​ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്.

    TAGS:Oman Newsawardgulf news malayalam
    News Summary - Freedom Quiz winner awarded lunch
