ഫ്രീഡം ക്വിസ് വിജയിക്ക് ഉപഹാരം നൽകി
സലാല: ഗൾഫ് മാധ്യമം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ഫ്രീഡം ക്വിസിൽ ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽനിന്ന് റണ്ണറപ്പായ ആയിശ മിൻഹക്ക് പൊന്നാനി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സലാല (പി.ഒ.എസ്) ഉപഹാരം നൽകി. സ്വകാര്യ ഫാം ഹൗസിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ തുംറൈത് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ പ്രസിഡന്റ് റസ്സൽ മുഹമ്മദാണ് ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചത്. പൊന്നാനി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സലാല ഭാരവാഹികളും സംബന്ധിച്ചു.
പി.ഒ.എസ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗവും പൊന്നാനി സ്വദേശിയുമായ മുജീബിന്റെയും സഫൂറയുടെ മകളാണ് ആയിഷ മിൻഹ. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സലാല വിദ്യാർഥിയാണ്.
