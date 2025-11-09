Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    9 Nov 2025 10:21 AM IST
    9 Nov 2025 10:21 AM IST

    ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ സ്ഥി​ര​നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ​ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​റി​യ​ണം

    ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ സ്ഥി​ര​നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ​ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​റി​യ​ണം
    ക​ഴി​ഞ്ഞ ല​ക്ക​ത്തി​ൽ സ്ഥി​ര​നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി​യും അ​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി​യും എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ല​ക്ക​ത്തി​ൽ അ​തു​പോ​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റു ചി​ല ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി പ​റ​യാം.

    റെ​ക്ക​റി​ങ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് (ആ​ർ.​ഡി)

    ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം വ​ള​രെ ന​ല്ല ഒ​രു ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് സ്കീം ​ആ​ണി​ത്. പ​ല ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലും പ​ല പേ​രി​ലാ​ണി​ത് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. മാ​സം തോ​റും ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത തു​ക അ​ട​ച്ചാ​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി എ​ത്തു​ന്ന മു​റ​ക്ക് അ​ട​ച്ച തു​ക​യും അ​ന്നു​വ​രെ​യു​ള്ള ആ​ദാ​യ​വും ചേ​ർ​ത്ത് ന​ൽ​കു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, വി​വാ​ഹം, വീ​ട് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​സ്തു വാ​ങ്ങു​ക എ​ന്നീ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ള​രെ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഒ​രു സ്കീം ​ആ​ണി​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി 10 വ​ർ​ഷം വ​രെ കാ​ലാ​വ​ധി ആ​കാം. ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​രു​മാ​നം കി​ട്ടു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി മാ​സം 5000 രൂ​പ 10 വ​ർ​ഷം അ​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ എ​ട്ടു​ശ​ത​മാ​നം ആ​ദാ​യ​നി​ര​ക്കി​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ 9,18,083 രൂ​പ കി​ട്ടും. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം റെ​ക്ക​റി​ങ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ കാ​ലാ​വ​ധി എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ കി​ട്ടു​ന്ന തു​ക ഒ​രു സ്ഥി​ര​നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യും വീ​ണ്ടും ഒ​രു ആ​ർ.​ഡി തു​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യാം. ഒ​രു അ​ത്യാ​വ​ശ്യം വ​രു​മ്പോ​ൾ ഇ​തി​ന്റെ ഈ​ടി​ൽ ത​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് ഒ​രു ലോ​ൺ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഓ​വ​ർ​ഡ്രാ​ഫ്റ്റ് എ​ടു​ക്കാം എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ചെ​റി​യ സ​മ്പാ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ തു​ക ആ​യി മാ​റു​ന്ന ഒ​രു സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണി​ത്. കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ സ​മ്പാ​ദി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തും ഈ ​ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ അ​ല്ലാ​ത്ത നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ദാ​യ നി​കു​തി (ടി.​ഡി.​എ​സ്) ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ദ്യ​വ​സാ​നം ഒ​രേ വ​രു​മാ​നം കി​ട്ടു​ന്നു എ​ന്ന​തും ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. 10 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ഈ ​ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് ഇ​ട​ക്കു​വ​രു​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലെ വ്യ​താ​സ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ കാ​ലാ​വ​ധി എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത തു​ക കി​ട്ടു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ക്കാം.

    നോ​ൺ കാ​ള​ബി​ൾ ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ്

    ഇ​ത് സ്ഥി​ര​നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ത് താ​ര​ത​മ്യേ​ന ഒ​രു പു​തി​യ സ്കീം ​ആ​ണ്. മ​റ്റു നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രു​മാ​നം കി​ട്ടു​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. പ​ക്ഷേ ഈ ​ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റു​ക​ൾ കാ​ലാ​വ​ധി എ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ന്നേ ക്ലോ​സ് ചെ​യ്യാ​നോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റി​ൽ ഓ​വ​ർ​ഡ്രാ​ഫ്റ്റ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ലോ​ൺ എ​ടു​ക്കാ​നോ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യി​ല്ല. പ​ല ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലും ഇ​ത്ത​രം ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റു​ക​ൾ മി​നി​മം ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്. ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം വ​രെ കാ​ലാ​വ​ധി ഉ​ണ്ടാ​കും. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഉ​ട​നെ തു​ക ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രു​മാ​നം കി​ട്ടാ​വു​ന്ന ഒ​രു സ്കീം ​ആ​ണി​ത്. വ​ലി​യ നി​ക്ഷേ​പം ഇ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു തു​ക ഇ​ത്ത​രം സ്കീ​മു​ക​ളി​ൽ ഇ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഓ​ട്ടോ സ്വീ​പ് സം​വി​ധാ​നം

    ധാ​രാ​ളം തു​ക സേ​വി​ങ്സ് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യൊ​രു സൗ​ക​ര്യ​മാ​ണി​ത്. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സേ​വി​ങ്സ് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ തു​ക ഒ​രു പ​രി​ധി ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് ആ​യി ഒ​രു ഫി​ക്സ​ഡ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റി​ലേ​ക്കു മാ​റ്റാം. അ​ങ്ങ​നെ മാ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ന്ന തു​ക​ക്ക് എ​സ്.​ബി വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് പ​ക​രം സ്ഥി​ര​നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ വ​രു​മാ​നം കി​ട്ടു​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക​ത. അ​പ്പോ​ൾ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി ചെ​റു​നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും. അ​ത്യാ​വ​ശ്യം വ​രു​മ്പോ​ൾ ഈ ​ചെ​റു​നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ പി​ഴ കൂ​ടാ​തെ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താം.

    ഓ​രോ ബാ​ങ്കു​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ർ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ക​യു​ടെ അ​ള​വ്, കാ​ലാ​വ​ധി, എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഉ​ള്ള സം​ഗ​തി​ക​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റു​ക​ളു​ടെ ആ​ദാ​യം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദാ​യം സി​മ്പി​ൾ റേ​റ്റി​ൽ ആ​യാ​ലും കോ​മ്പൗ​ണ്ട് റേ​റ്റി​ൽ ആ​യാ​ലും ആ​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ റേ​റ്റ് ഒ​ന്ന് ത​ന്നെ ആ​യി​രി​ക്കും. ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ത്രൈ​മാ​സി​കാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ദാ​യം കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ആ​ദാ​യ​ത്തി​നു​കൂ​ടി ആ​ദാ​യം കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ദാ​യ​മാ​യി തോ​ന്നു​ന്ന​ത്.

    മ്യൂ​ച്വ​ൽ ഫ​ണ്ടു​ളെ പോ​ലെ ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ ചാ​ഞ്ചാ​ട്ടം ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ര​ണ്ടു റി​സ്കു​ക​ൾ ആ​ണ് ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള​ത്. ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി ഡീ​ഫോ​ൾ​ട് റി​സ്ക്, അ​താ​യ​ത് ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ നി​ക്ഷേ​പം തി​രി​കെ കി​ട്ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​യാ​സം. ര​ണ്ടാ​മ​താ​യി റീ-​ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് റി​സ്ക്. അ​താ​യ​ത് നി​ക്ഷേ​പം കാ​ലാ​വ​ധി എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ വീ​ണ്ടും നി​ക്ഷേ​പം പു​തു​ക്കു​ന്നു. പു​തു​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​പ്പോ​ൾ നി​ല​വി​ൽ ഉ​ള്ള ആ​ദാ​യ​ത്തി​നാ​യി​രി​ക്കും പു​തു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​രും ല​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കാം.

    (തു​ട​രും)

    (ലേ​ഖ​ക​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മ​ണി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ആ​ണ്)

