ആരോഗ്യ ഉപകരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു, വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചു; അഞ്ചു പേർ പിടിയിൽ

ആരോഗ്യ ഉപകരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു, വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചു; അഞ്ചു പേർ പിടിയിൽtext_fields
മസ്കത്ത്: ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ അതിക്രമം കാണിക്കുകയും സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അഞുപേർ അറസ്റ്റിൽ. തെക്കൻ ശർഖിയ ഗവർണറേറ്റിലെ റാസ് അൽ ഹദ്ദ് ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അഞ്ചു പൗരന്മാരെ റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതു. രോഗികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ തകർക്കുകയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതോടൊപ്പം അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച് ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുമായിരുന്നു. ആരോഗ്യപരിചരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായതിനെ തുടർന്ന് അധികൃതർ ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്നും പോലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
