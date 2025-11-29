Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    29 Nov 2025 9:41 AM IST
    29 Nov 2025 9:41 AM IST

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളും മാ​റേ​ണ്ട കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും

    ‘ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട​റി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യാ​ണ്. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം, മു​ൻ​കാ​ല​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ക​സ​ന​ദ​ർ​ശ​നം എ​ന്നി​വ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി മാ​ത്രം വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​വാ​റു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന പോ​ളി​ങ് ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ചി​ക ത​ന്നെ​യാ​ണ്...’
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ൽ അ​മീ​ൻ, മു​ല​ദ്ദ

    വീ​ണ്ടു​മൊ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ലം. ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​മ്മ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​തു​പോ​ലെ മ​റ്റു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ചി​ല വ​സ്തു​ത​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. അ​ത് ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു മാ​റ്റം എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ലെ​യും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളി​ലെ​യും പു​തി​യ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ലു​ക​ൾ എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് കൂ​ടി​യാ​ണ്. രാ​ഷ്ട്രീ​യം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളും.

    പ​ക്ഷേ അ​തി​ലു​പ​രി ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്ന​ത് വ്യ​ക്തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. പ​ല​പ്പോ​ഴും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​ത​യു​ടെ വേ​ലി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്തു​ള്ള, ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​തി​പ്ര​സ​ര​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ചൂ​ടേ​റി​യ ച​ർ​ച്ചാ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​വാ​റു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് 1995 ലാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 73, 74 ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം എ​ത്തി​ച്ച വി​സ്മ​രി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ​ത്തെ ജ​ന​കീ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട​റി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യാ​ണ്. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം, മു​ൻ​കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ക​സ​ന ദ​ർ​ശ​നം എ​ന്നി​വ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി മാ​ത്രം വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. പാ​ർ​ട്ടി നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​വാ​റു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന പോ​ളി​ങ് ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ചി​ക ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യു​ടെ വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്ത് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് താ​ലൂ​ക്കി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് എ​ന്റെ അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്. ജി​ല്ല ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ പാ​ല​ക്കാ​ട് ടൗ​ണി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 54 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ. മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ടൗ​ണി​ൽ നി​ന്ന് 15 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്രം. പ​തി​നെ​ട്ടാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ ഇ​ത് വ​ള്ളു​വ​നാ​ട് രാ​ജ​വം​ശ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ അം​ശം ആ​യി​രു​ന്നു. 18 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​യി ത​രം​തി​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​നം അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ ടൗ​ണി​ലാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സം​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​രി​യാ​യു​ള്ള സ്ത്രീ ​പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. യു​വ​ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും ഒ​ട്ടും പു​റ​കി​ല​ല്ല. വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യം പാ​ടി​ല്ല എ​ന്നു​ള്ള​ത് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും നി​ല​പാ​ട്. അ​ത് പു​തി​യ പൈ​പ്പ് ലൈ​ൻ കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ലും പി.​എ​ച്ച്.​സി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള ഡ​യാ​ലി​സി​സ് യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ രൂ​പീ​ക​ര​ണ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​യാ​ലും.

    ഇ​ന്ന് അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു വ​ഴി​ത്തി​രി​വി​ലാ​ണ്, പ​ഴ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും പു​തി​യ വി​ക​സ​ന​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് ചേ​ർ​ക്കേ​ണ്ട നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ. വി​ശാ​ല കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടോ​ടു​കൂ​ടി​യു​ള്ള വി​ക​സ​ന​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും സ​മം ചേ​ർ​ത്താ​ൽ ഈ ​നാ​ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​കാ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യി മാ​റും. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള ഒ​രു ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​വ​ട്ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വോ​ട്ട്.

