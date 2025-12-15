Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightതെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്;...
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 12:14 PM IST

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്; പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്; പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    മ​ത്ര​യി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    മ​സ്ക​ത്ത്: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഫ​ലം വ​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്നും പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യ മി​ന്നും ജ​യം ജ​ന​ദ്രോ​ഹ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ജ​ന​വി​ധി​യാ​ണെ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ്മ​ദ് റ​ഈ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ജ​യം അ​ണി​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മ വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. വ​രു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഐ​ക്യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി അ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണ് ഈ ​വി​ജ​യം. ശ​ക്ത​മാ​യ നേ​തൃ​പാ​ട​വ​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളും ചി​ട്ട​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച അ​ണി​ക​ളു​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ശ​ക്തി. ജ​ന​ഹി​തം നോ​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള ദു​ർ ഭ​ര​ണ​വും അ​വി​ശു​ദ്ധ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടും തേ​ടി​പ്പോ​യ ഇ​ട​തു പ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ച​വ​റ്റു​കു​ട്ട​യി​ൽ എ​റി​ഞ്ഞെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഒ​മാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ് പ​ള്ളി​യ​ക്ക​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ നേ​രി​ൽ​ക​ണ്ട് സ​ന്തോ​ഷം അ​റി​യി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്റെ ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ക​ണ്ട​ത്. ഇ​നി വ​രു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​വാ​സി നേ​താ​ക്ക​ളെ നാ​ട്ടി​ലെത്തി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നെറികേ​ടു​ക​ൾ​ക്കും എ​തി​രെ​യു​ള്ള വി​ധി​യെ​ഴു​ത്താ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഫ​ലം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ മേ​ൽ വ​ർ​ഗീ​യാ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വോ​ട്ടു​ക​ൾ പെ​ട്ടി​യി​ലാ​ക്കാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ന​ട​ത്തി​യ നെ​റി​കെ​ട്ട പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ബു​ദ്ധ കേ​ര​ളം അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന അ​വ​ജ്ഞ​യോ​ടെ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ​താ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​മു​ള്ള പ​ല ചെ​റി​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളേ​ക്കാ​ളു​മേ​റെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ശ​ക്തി​യാ​ണെ​ന്ന് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നെ​യ്യാ​റ്റി​ങ്ക​ര പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സ​ജീ​ബ് ജ​ലാ​ൽ, ത​സ്റീ​ന ഗ​ഫൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം മ​ത്ര കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. മ​ത്ര സൂ​ഖി​ൽ പാ​യ​സം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തും കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചും സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കി​ട്ടു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഷി​ദ്‌ പൊ​ന്നാ​നി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഖ​ലീ​ൽ മ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewselectionOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Election; Expatriate organizations react
    Similar News
    Next Story
    X