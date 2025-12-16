Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 11:08 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 11:09 AM IST

    ഇ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ജു എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം

    ഇ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ജു എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം
    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വി​മ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഇ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ എ​ജു എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. പ​ത്ത്, പ​ന്ത്ര​ണ്ട് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ അ​മ്പ​തോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്‌ കോ​ള​ജ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ്മ​ദ് റ​ഈ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹീം വ​റ്റ​ല്ലൂ​ർ, ഡോ. ​പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ, നി​സാ​ർ അ​വി​സ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി, അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി ക​ൺ​ട്രി മാ​നേ​ജ​ർ ഇ​മ്രാ​ൻ ഖാ​ൻ, ഷാ​ഹി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, വാ​ഹി​ദ് സു​ഹു​ൽ ഫൈ​ഹ, എം. ​ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ഷാ​ലി​മാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, സി​റാ​ജ് നെ​ല്ലാ​ട്ട്, സു​നി​ൽ ക​ട്ട​ക​ത്ത്, ഫി​റാ​സ​ത്ത് ഹ​സ​ൻ ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ, ഡോ. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് മ​ങ്ക​ട അ​ൽ സ​ലാ​മ, സ​മീ​ർ ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ, പ്യാ​രി​ജ സി​ദാ​ർ, നി​ഷാം റ​ഈ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹു​സൈ​ൻ വ​യ​നാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും സാ​ദി​ഖ് ആ​ഡൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

