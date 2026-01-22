Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    സീ​ബി​ലും ബൗ​ഷ​റി​ലും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ത​ര​ണം; ര​ണ്ടു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    സീ​ബി​ലും ബൗ​ഷ​റി​ലും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ത​ര​ണം; ര​ണ്ടു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    മ​സ്ക​ത്ത്: സീ​ബ്, ബൗ​ഷ​ർ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന ര​ണ്ട് അ​റ​ബ് പൗ​ര​ന്മാ​രെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. വി​വി​ധ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 15 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് സ​ബ്സ്റ്റ​ൻ​സ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ കൈ​വ​ശം ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മെ​ത്ത്, മ​രി​ജു​വാ​ന, ഹ​ഷീ​ഷ് എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ൽ​ക്കാ​നും സ്വ​ന്തം ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​മാ​യി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നെ​തി​രാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

