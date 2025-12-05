Begin typing your search above and press return to search.
    5 Dec 2025 12:00 PM IST
    5 Dec 2025 12:00 PM IST

    അ​ധി​കാ​ര​വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണ​വും ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും

    'ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സം​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കാം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ ന​ല്ല സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​ന​വും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് മാ​ഫി​യ​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്ത് അ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലൂ​ടെ വി​ക​സ​നം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ആ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്'
    അ​ധി​കാ​ര​വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണ​വും ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും
    കേ​ര​ളം വീ​ണ്ടും ഒ​രു ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട് ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യു​ള്ള വി​ക​സ​ന​പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ് ഇ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മ​റ്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളെ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തോ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത് കാ​ണാം. ത​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക​യും ചി​ട്ട​യാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സം​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കാം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ ന​ല്ല സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​ന​വും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് മാ​ഫി​യ​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്ത് അ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലൂ​ടെ വി​ക​സ​നം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ട്.

    ഓ​രോ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തും ന​ട​ത്തേ​ണ്ട വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഗ്രാ​മ​സ​ഭ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യും ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന്റെ വി​വി​ധ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​പോ​ലു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ ലി​സ്റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​ക്കെ ഗ്രാ​മ​സ​ഭ​ക​ൾ വ​ലി​യ പ​ങ്കു വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​നൊ​ക്കെ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ​യാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് കാ​ണാം.

    വീ​ടു​ക​ൾ ക​യ​റി​യു​ള്ള സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ളും മ​റ്റു രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​ക്കെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ്. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ദി​വ​സം വ​ള​രെ പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രെ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റു​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ലം​ബി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തൊ​ക്കെ മ​ന​സ്സി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ദി​വ​സം ഒ​രു വീ​ട് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ആ​ളു​ക​ൾ കൂ​ട്ടാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ട് ഭ​ക്ഷ​ണം ഒ​രു​ക്കു​ക​യും ദൂ​രെ നി​ന്നു​വ​രു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ത​ലേ​ദി​വ​സം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ലൊ​ക്കെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ൽ ഉ​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഓ​രോ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളും പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ​ഴ​യ​കാ​ല ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ധി​കാ​ര​വി​കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യു​ള്ള വി​ക​സ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി കേ​ര​ളം മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​കു​ന്ന​തി​ൽ ന​മു​ക്ക് അ​ഭി​മാ​നി​ക്കാം. നാ​ള​ത്തെ മി​ക​ച്ച ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​ഹ​നീ​യ അ​വ​സ​ര​മാ​യി ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മാ​റ​ട്ടെ എ​ന്ന് ആ​ശം​സി​ക്കു​ന്നു.

