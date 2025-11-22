Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    22 Nov 2025 12:06 PM IST
    Updated On
    22 Nov 2025 12:06 PM IST

    ആ​മി​റാ​ത്തി​ൽ ആ​റം​ഗ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ മ​ര​ണം; പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ന​മാ

    • വൈ​ദ്യു​തി ബ​ന്ധം വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ചെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ന​മാ അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    • സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ​താ​രി​ഖ് അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    ആ​മി​റാ​ത്തി​ൽ ആ​റം​ഗ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ മ​ര​ണം; പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ന​മാ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ആ​മി​റാ​ത്തി​ൽ ആ​റം​ഗ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ദാ​രു​ണ മ​ര​ണ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ച അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ഒ​മാ​നി​ലെ ഊ​ർ​ജ-​ജ​ല​വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ന​മാ ഗ്രൂ​പ്പ്.

    അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ ക​മ്പ​നി വൈ​ദ്യു​തി ബ​ന്ധം വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ന​മാ സ​പ്ലൈ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ആ​മി​റാ​ത്തി​ലെ അ​ൽ​കി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ആ​റം​ഗ ഒ​മാ​നി കു​ടും​ബ​ത്തെ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ഭ​ർ​ത്താ​വും ഭാ​ര്യ​യും നാ​ല് കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​നി​ടെ വീ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ലെ ഗ്യാ​സ്സ് ചോ​ർ​ച്ച മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​യ കാ​ർ​ബ​ൺ മോ​ണോ​ക്സൈ​ഡ് വാ​ത​കം ശ്വ​സി​ച്ച​താ​കാം മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ആ​ദ്യ അ​റി​യി​പ്പ്.

    ഈ ​സം​ഭ​വം രാ​ജ്യ​ത്ത് ഞെ​ട്ട​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​യും ന​ട​ന്നു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​ത് വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ന​മാ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന ആ​രോ​പ​ണം. നാ​ലു​കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്കം ആ​റു​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ ദു​ര​ന്തം രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​വു​മു​യ​ർ​ന്നു. ജ​ന​രോ​ഷം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​മാ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ ആ​മി​റാ​ത്തി​ലെ അ​ൽ​കി​യ വീ​ട്ടി​ൽ പ്രീ​പെ​യ്ഡ് മീ​റ്റ​റി​ങ് സി​സ്റ്റം ആ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ന​മാ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ് മു​ൻ​കൂ​റാ​യി ക്രെ​ഡി​റ്റ് ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്ത് വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണി​ത്.

    ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ‘ബ​ന്ധ വി​ച്ഛേ​ദ​നം’ സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ‘സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ ക​മ്പ​നി ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സേ​വ​ന വി​ച്ഛേ​ദ​ന​വും ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മീ​റ്റ​ർ വീ​ട്ടു​ട​മ ത​ന്നെ ക്രെ​ഡി​റ്റ് ന​ൽ​കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്രീ​പേ​യ്മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും’ അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യും ന​മാ ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള സം​ഭ​വ വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. ആ​മി​റാ​ത്തി​ലെ ദാ​രു​ണ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​തീ​വ ദുഃ​ഖം സു​ൽ​ത്താ​ൻ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ശൗ​ഖി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി മു​ഖേ​ന രാ​ജാ​വി​ന്റെ അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശം കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ക​രു​ണ ല​ഭി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹ​ന​ബ​ലം ന​ൽ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും സു​ൽ​ത്താ​ൻ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​ഹൃ​ദ​യ​ഭേ​ദ​ക​സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും സു​ൽ​ത്താ​ൻ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ശൗ​ഖി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ വ​കു​പ്പു​ക​ളും പ​ര​മാ​വ​ധി ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ന്ന​താ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

