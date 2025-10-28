Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    date_range 28 Oct 2025 12:20 PM IST
    date_range 28 Oct 2025 12:20 PM IST

    ഇ​റാ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കു​പ്പി​വെ​ള്ള നി​രോ​ധ​നം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ

    • ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡം പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് യു​റാ​ന​സ് സ്റ്റാ​ർ ക​മ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി
    • കാ​ർ​ഷി​ക-​മ​ത്സ്യ-​ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നി​രോ​ധ​ന ഉ​ത്ത​ര​വ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നു
    ഇ​റാ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കു​പ്പി​വെ​ള്ള നി​രോ​ധ​നം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡം പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​റാ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള യു​റാ​ന​സ് സ്റ്റാ​ർ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ കു​പ്പി​വെ​ള്ള​ത്തി​ന് ഒ​മാ​നി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നി​രോ​ധ​നം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നു. കാ​ർ​ഷി​ക, മ​ത്സ്യ, ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 241/2025 ന​മ്പ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ്പ്ര​കാ​രം, പി​റ്റേ​ദി​വ​സം മു​ത​ൽ ന​രോ​ധ​നം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​ലി​ന​മാ​യ കു​പ്പി​വെ​ള്ളം കു​ടി​ച്ച് ഒ​മാ​നി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ മ​രി​ക്കാ​നി​ട​യാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഭ​ക്ഷ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം. നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​കു​ന്ന സ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​വ​രെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി നി​രോ​ധ​നം തു​ട​രും.

    എ​ല്ലാ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. മു​മ്പ്, മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഫു​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ക്വാ​ളി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ മു​ഖേ​ന പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​രം, 2008 ലെ ​രാ​ജ​കീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് (ന​മ്പ​ർ 84/2008) പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​വും അ​തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും അ​നു​സ​രി​ച്ച് പു​തു​ക്കി​യ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം. ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ല്ലാ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​​ണെ​ന്നും മ​​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഈ ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ കു​പ്പി​വെ​ള്ളം, ടി​ന്നി​ല​ട​ച്ച മ​ത്സ്യ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ക്വാ​ക​ൾ​ച്ച​ർ മ​ത്സ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ കാ​ല​യ​ള​വി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന/​ക​യ​റ്റു​മ​തി യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടാ​നും പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​നു​ള്ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത പ​ക്ഷം ച​ര​ക്കു​ക​ൾ നി​ര​സി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​തി​ലൂ​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ടം ഉ​ണ്ടാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    TAGS:IranGulf Newsbannedwater bottle
