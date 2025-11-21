Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    ഒമാന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ബഹ്റൈൻ

    ഒമാന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ബഹ്റൈൻ
     ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക​യു​ടെ മൂ​വ​ർ​ണം തെ​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നും. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ലാ​ൻ​ഡ്മാ​ർ​ക്കാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക​യു​ടെ മൂ​വ​ർ​ണം പ്ര​കാ​ശ​ത്താ​ൽ പൂ​രി​ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ് കാ​ഴ്ച​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ 55ാം ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ ലോ​ക​നേ​താ​ക്ക​ൾ, സ​ഹോ​ദ​ര-​സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ജാ​ക്ക​ൻ​മാ​ർ, രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​ർ, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, അ​റ​ബ്-​വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്​ ആം​ശ​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. സു​ൽ​ത്താ​ന്‍റെ വി​വേ​ക​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ രാ​ജ്യം കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:solidaritynational daygulfnewBahrainOman
