    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 10:36 AM IST

    പു​ര​സ്കാ​ര മി​ക​വി​ൽ ദോ​ഫാ​ർ ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ൺ

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മി​ക​ച്ച ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നു​ള്ള അ​റ​ബ് ട്രാ​വ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് ദോ​ഫാ​ർ ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ന്
    പു​ര​സ്കാ​ര മി​ക​വി​ൽ ദോ​ഫാ​ർ ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ൺ
    ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ ദോ​ഫാ​റി​ലെ ഒ​രു കു​ന്നി​ൻ മു​ക​ളി​ലെ കോ​ട​മ​ഞ്ഞി​ന്റെ ദൃ​ശ്യം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ല​ണ്ട​ൻ അ​റേ​ബ്യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​റ​ബ് ട്രാ​വ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ്സി​ൽ 2025ലെ ‘​ഔ​ട്ട്‌​സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​ഇ​യ​ർ’ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ദോ​ഫാ​ർ ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ൺ നേ​ടി. ലോ​ക ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ ദോ​ഫാ​റി​ലെ ഒ​രു അ​രു​വി​യു​ടെ തീ​ര​ത്തെ​ത്തി​യ വി​നോ​ദ

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ

    അ​വാ​ർ​ഡ് ദോ​ഫാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ർ​ഷ​കാ​ല ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും അ​തി​ന്റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​കൃ​തി​ദൃ​ശ്യ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും സ​വി​ശേ​ഷ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും ദോ​ഫാ​റി​നെ വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​ന്ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് അ​വാ​ർ​ഡ് ക​മ്മി​റ്റി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​നും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റു​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി​യാ​ണ് ദോ​ഫാ​റി​ലേ​ത്. അ​തി​നെ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​മാ​യി ദോ​ഫാ​ർ മാ​റി​യ​ത്. ആ ​പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​ല​യേ​റി​യ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ദോ​ഫാ​റി​നെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ ദോ​ഫാ​റി​ലെ ക​ട​ൽ​തീ​ര​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച

    ഈ ​നേ​ട്ടം ദോ​ഫാ​ർ ഖ​രീ​ഫി​ന് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്നും ഒ​മാ​ന്റെ സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​ണി​തെ​ന്നും ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​യ്യി​ദ് മ​ർ​വാ​ൻ ബി​ൻ തു​ർ​കി അ​ൽ സ​ഈ​ദ് ഒ​മാ​ൻ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ൺ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഏ​കോ​പ​ന​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സം​യോ​ജി​ത ടൂ​റി​സം മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ന്റെ മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി ദോ​ഫാ​റി​ലെ ഖ​രീ​ഫ് ടൂ​റി​സ്റ്റ് സീ​സ​ൺ വ​ള​ർ​ന്നു. ആ​ധു​നി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ പ്ര​കൃ​തി​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക -വി​നോ​ദ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​നോ​ദ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ഇ​ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഒ​മാ​ന്റെ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​രം കൂ​ടി​യാ​യാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. പ്ര​മു​ഖ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ദോ​ഫാ​റി​ന്റെ സ്ഥാ​നം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​പു​ര​സ്‌​കാ​രം ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ​ക​രു​ന്നു. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​ണ് ഈ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അം​ഗീ​കാ​ര​മെ​ന്ന് പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ്വീ​ക​രി​ച്ച ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധി വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ആ​ക​ർ​ഷ​ണം, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക, വി​നോ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ല​ണ്ട​ൻ അ​റ​ബ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ദോ​ഫാ​റി​നെ മി​ക​ച്ച ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ദോ​ഫാ​ർ ഖ​രീ​ഫ് 2025 സീ​സ​ണി​നാ​യി ‘യു​വ​ർ സ​മ്മ​ർ ഇ​ൻ ഗ്രീ​ൻ’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​താ​യി ടൂ​റി​സം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​യ്സാ​ൻ ബി​ൻ ഖാ​സിം അ​ൽ ബു​സൈ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​നി​ലും ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​പു​ല​മാ​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, മൊ​ബൈ​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം ആ​റു മി​ല്യ​ൺ ആ​ളു​ക​ൾ ദോ​ഫാ​ർ ഖ​രീ​ഫി​നെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ദോ​ഫാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം പു​തി​യ ഹോ​ട്ട​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്ന​തോ​ടെ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ മൊ​ത്തം താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യം 8,000 റൂ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. അ​റ​ബ് ലോ​ക​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​വും നാ​ഗ​രി​ക​വു​മാ​യ ബ​ന്ധം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന യു.​കെ​യി​ലെ മു​ൻ​നി​ര സം​ഘ​ട​ന​യി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ല​ണ്ട​ൻ അ​റേ​ബ്യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ.

    TAGS:dhofarawardKharif season
