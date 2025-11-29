Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമഖ്ഷനിലെ അൽ മഷാശ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 9:59 AM IST

    മഖ്ഷനിലെ അൽ മഷാശ് പൈതൃക -ടൂറിസം ഫോറം സമാപിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മഖ്ഷനിലെ അൽ മഷാശ് പൈതൃക -ടൂറിസം ഫോറം സമാപിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    മ​ഖ്ഷ​ൻ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ മ​ഷാ​ശി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    സ​ലാ​ല: ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ മ​ഖ്ഷ​ൻ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ മ​ഷാ​ശി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം ഫോ​റം വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക​പൈ​തൃ​ക​വും പ്ര​കൃ​തി​മ​നോ​ഹാ​രി​ത​യും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച് ശീ​ത​കാ​ല ടൂ​റി​സ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. സ​ലാ​ല​യി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ ടൂ​റി​സ്റ്റ് സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി​യാ​ണ് പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സാ​ഹ​സി​ക​പ്രേ​മി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച ‘സാ​ൻ​ഡ് ചാ​ല​ഞ്ച്’ മ​ത്സ​ര​വും നി​റ​ഞ്ഞ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    മ​ഖ്ഷ​ൻ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ മ​ഷാ​ശി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദോ​ഫാ​ർ പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​റേ​റ്റും മ​ഖ്ഷ​ൻ വാ​ലി ഓ​ഫി​സും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. മ​രു​ഭൂ​മി​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ടൂ​റി​സ​ത്തെ പ്രോ​ൽ​സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും റ​ബ്‌​ഉ​ൽ ഖാ​ലി​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടാ​നും ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചാ​ണ് ഫോ​റം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി 170 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ഖ്ഷ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി വാ​ലി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ആ​മി​ർ ജ​ദാ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും ടൂ​റി​സ​ത്തി​നും വ​ഴി​തു​റ​ക്കും. യൂ​റോ​പ്പ്, ഏ​ഷ്യ, അ​മേ​രി​ക്ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ഖ്ഷ​നി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ടൂ​റി​സം പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​ർ​വാ​ൻ അ​ൽ ഗ​സ്സാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ൽ-​മ​ഷാ​ശ് ഖു​റാ​ൻ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ ‘സാ​ൻ​ഡ് ചാ​ല​ഞ്ച്’ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ക​വി​താ നി​ശ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ബ​ദൂ​യി​ൻ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:makkahHeritagetourism hubconcludes
    News Summary - Al Mashash Heritage and Tourism Forum in Makkah concludes
    Similar News
    Next Story
    X